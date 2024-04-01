İzmir\'de 20 yıldır AK Parti seçilmiyor

Türkiye'de 2004-2024 yılları arası gerçekleştirilen yerel seçimlerde İzmir, 20 yıldır İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti'yi seçmiyor.
14 Ağustos 2001 yılında kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi, Türkiye'deki ilk yerel seçim deneyimini 2004 yılında yaşadı. 28 Mart 2004 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İzmir'de, AK Parti tarafından Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Taha Aksoy, 1 milyon 668 bin 368 seçmenin olduğu kentte yüzde 32.56'lık oranla 388 bin 336 oy aldı. CHP'li rakibi Ahmet Piriştina ise yüzde 42.17'lik oranla 562 bin 561 oy olarak başkanlık yarışını kazandı. 29 Mart 2009 yerel seçimlerde bu kez de büyükşehir belediye başkanlığı yarışında CHP'li Aziz Kocaoğlu ile Taha Aksoy yarıştı. Aksoy, 2 milyon 410 bin 266 seçmenin bulunduğu kentte yüzde 30.03'lük oranla oyların 598 bin 711'ini aldı. Aziz Kocaoğlu ise yüzde 56.1'lik oranla oyların 1 milyon 106 bin 823'ünü alarak rakibini saf dışı bıraktı.
Nihat Zeybekci, 1 milyon oy oranını aşma başarısı gösterdi
30 Mart 2014 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde Başkan Aziz Kocaoğlu'nun rakibi ise o dönemlerde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak görev alan Binali Yıldırım oldu. 3 milyon 30 bin 462 seçmenin bulunduğu mega kentte Binali Yıldırım, yüzde 35.9'luk oranla 947 bin 108 oy aldı. İzmirlilerin 2. kez vize verdiği Kocaoğlu ise yüzde 49.6'lık oranla 1 milyon 307 bin 501 oy alarak ipi göğüsledi. 31 Mart 2019 yılında gerçekleştirilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde ise AK Parti bu kez eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'yi aday gösterdi. CHP tarafından ise büyükşehir belediye başkanı adayı olarak Mustafa Tunç Soyer belirlendi.
Her iki adayında iddialı olduğu yarışta; Mustafa Tunç Soyer 3 milyon 253 bin 745 seçmenin yüzde 58.1'inin 1 milyon 550 bin 501'lik oyunu alarak başkanlık koltuğuna oturdu. Rakibi Zeybekci ise yüzde 38.7'lik oranla 1 milyon 32 bin 359 kişinin oyunu almış oldu.
Dün gerçekleştirilen yerel seçimde ise bu defa CHP'li Cemil Tugay ile Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, başkanlık için ter döktü.3 milyon 459 bin 970 seçmenin olduğu kentte, kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 48.90'lık oranla 1 milyon 287 bin 72 oy alan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Dağ ise yüzde 37.07'lik oranla 975 bin 647 oy alarak yarışı kaybetti. Türkiye'de 2004-2024 yılları arası gerçekleştirilen yerel seçimlerde İzmirliler, 20 yıldır İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti'yi seçmemiş oldu. - İZMİR
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Camii Kebir'de kıldığı öğle namazının ardından Melik Mehmet Gazi Türbesi'ni ziyaret edip, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, seçim sonuçlarını değerlendirerek tüm hemşehrilerine teşekkür etti ve Aksaray'ın kazandığını belirtti.
Bilecik'te 31 Mart 2024 Mahalli İdarelere Yerel Seçimleri sona ererken, İsmetpaşa Muhtarı İlhami Çınar 5. dönemde yeniden muhtar seçildi. Bilecik'te 13 mahallede yapılan seçimlerde 6 mahallede değişim yaşanırken, İlhami Çınar teşekkürlerini iletti. Ayrıca, diğer mahallelerde de yeni muhtarlar belirlendi.
MHP temsilcileri, Ürgüp ilçesindeki seçim sonuçlarına itiraz etmek için İlçe Seçim Kuruluna başvurdu. İtiraz edilen 27 sandıkta 8 bin 952 seçmen kayıtlı. İlçe Seçim Kurulu, parti temsilcilerinin itirazını değerlendirecek. Ürgüp Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Ali Ertuğrul Bul kazanmıştı. Açılan sandıkların yüzde 100'ünde Ali Ertuğrul Bul 5 bin 170 oy alırken, MHP adayı Mustafa Öz 5 bin 134 oy almıştı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin Büyükşehir Belediyeleri arasında en yüksek oy oranına sahip olduğu il Trabzon oldu. Trabzon, AK Parti'nin adeta kalesi haline gelmiştir. AK Parti Trabzon İl Başkanı ve seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı, sonuçları değerlendirerek teşekkürlerini iletti. AK Parti Trabzon Milletvekilleri ise sonuçları değerlendirerek gelecek adımları planladıklarını belirtti.
Osmaniye'de yaşayan 18 yaşındaki lise öğrencisi Baran Birkaç, Bağımsız Türkiye Partisi'nin adayı olarak girdiği seçimde 237 kişinin oyunu aldı.
Afyonkarahisar'da yapılan seçimlerde CHP adayı Burcu Köksal, yaklaşık yüzde 51 oy alarak belediye başkanı seçildi. Köksal, kentin tarihinde seçilen ilk kadın belediye başkanı oldu.
Kesin olmayan sonuçlara göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, 31 Mart yerel seçiminin ardından CHP İzmir İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Tugay, şu anda resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye'de 420 belediyeyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığını belirterek, “Önümüzde ne zaman olacaksa o genel seçimi bekliyoruz. İktidarı alacağız ve Türkiye'deki o adil, insanlarımızın hak ettiği yönetimi, insanlara umut verecek yönetimi gerçekleştireceğiz” dedi. CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise “Bugün 1 Nisan Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara yürüyüşünün ilk günüdür” diye konuştu.
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