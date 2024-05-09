İzmir'de 8 Kadın Belediye Başkanı Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Politika

İzmir'de 8 Kadın Belediye Başkanı Bir Araya Geldi

İzmir\'de 8 Kadın Belediye Başkanı Bir Araya Geldi

İzmir'in 8 kadın belediye başkanı, bir söyleşide bir araya geldi. Kadınların siyasette temsilini sağlayacaklarını belirten başkanlar, dayanışma ve halk odaklı çalışmalar yapacaklarını vurguladılar.

09.05.2024 10:42  Güncelleme: 10:44
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İzmir'in 8 kadın belediye başkanının katıldığı söyleşide konuşan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Belediyelerde mührü kadınların ele alması, kadın bakış açısıyla hareket edilmesi çok değerli. Bence çok şanslıyız. Hepimiz birbirimizden feyz alacağız. Birbirimize destek olarak da bütün her şeyi hepimiz için düşüneceğiz. İzmir bir kadın kentidir. Türkiye'de ilk kadın eyleminin olduğu yer Konak Meydanı'dır" dedi.

İzmir'in kadın belediye başkanlarının bulunduğu söyleşiye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir'in kadın belediye başkanları ile yola birlikte çıktıklarını belirterek; "İzmir'in kadın belediye başkanları bu dönem Türkiye için örnek işler yapacaklar. Önümüzdeki dönemde çok daha aktif bir şekilde kadınların siyasette temsilini sağlayacaklar" ifadelerini kullandı.

Başkan Sengel: "Yardımdan dayanışmaya, ranttan halka"

Söyleşide konuşan İzmir'in kadın belediye başkanlarından Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin geride kalan beş yılda birçok krizle başarılı bir şekilde mücadele etmesinin 2024'teki tablonun mimarı olduğuna dikkat çekerek; "Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yardım etmekten ziyade dayanışmayı esas alan, ranttan ziyade halkın yanında durmayı esas alan bir anlayışla hareket etmeye devam edecekler. Her şeyden öte her şeye rağmen dayanıklı kentler nasıl olur 2019'dan itibaren göstermeye çalıştık. Bu konuda rüştümüzü ispatladık. 2028'de de iktidarda bunu göstereceğiz" dedi.

Mutlu: "Adaylarımız doğru seçildi"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir'de aday gösterilen kadın belediye başkanlarının kadın olmalarının yanı sıra toplumda karşılığı olan adaylar olduğunu belirterek; "Biz İzmir'de 8 kadın belediye başkanı olarak seçildik. Ben seçileceğimizi biliyordum. Çünkü adaylarımız çok doğru belirlendi" diye konuştu.

Kınay: "Erkek egemen siyasete doğru cevabı verdik"

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Karabağlar'da kadın belediye başkanı seçilmez algısını kırdıklarını belirterek; "Karabağlar'da sadece kadınlarla değil eşitliği, aydınlığı savunan erkeklerle hep birlikte erkek egemen siyasete karşı doğru cevabı vermiş olduk" vurgusunu yaptı.

Ünsal: "Önümüzdeki süreç büyük bir fırsat"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, söyleşide yaptığı konuşmada, sadece kadın belediye başkanlarının değil CHP'li tüm belediye başkanlarının çok büyük bir sorumluluk yüklendiğini belirterek; "Türkiye'de birçok şeyin değiştiğini anlatabilmemiz için önümüzdeki süreç büyük bir fırsattır" sözlerine yer verdi.

Fıçı: "Kadın adaylar için örnek olacağız"

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Foça'nın ilk kadın belediye başkanı olmanın mutluluğunu yaşadığını belirttiği söyleşide; "Sekiz kadın belediye başkanının önümüzdeki 5 yıllık süreçte yapacağı işler belki de bugüne kadar cesaret edememiş olan kadın aday adayları için örnek teşkil edecek. Bizim misyonumuz bu. Bir kente, bir kasabaya, bir büyükşehire kadın eli değdiğinde nelerin olacağını gösterme zamanı" diye belirtti.

Erdoğan: "Kadın belediye başkanlarının sayısı artacak"

Söyleşide konuşan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, kadın belediye başkanlarının farklı bir bakış açısına sahip olduğunu belirterek; "Biz hepimiz liyakat sahibi, hayata karşı belli bir duruşu olan kadınlarız. Umarım İzmir'de ve Türkiye'de önümüzdeki dönem kadın belediye başkanlarının ayısı artacaktır" ifadelerini kullandı.

Bodur: "Kadınlardan çok destek gördüm"

Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, Kınık'ta kadın belediye başkanı seçilmesiyle bir algının kırıldığını belirterek; "Kınık'ta bir kadın belediye başkanı seçilmesinin zor olduğu söyleniyordu. Ama ben Kınık'ta en çok kadınlardan destek gördüm" sözlerine yer verdi.

Denizli: "Biz başarırsak kadınların önü açılacak"

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ise kadın ve genç adayların önyargılarla karşılaşabildiğine değinerek; "Biz sadece kadın olduğumuz için değil hem parti liyakatine hem eğitim liyakatine sahip olduğumuz hem de her birimiz iş alanlarımızda ortaya koyduklarımız sayesinde bu koltuklarda oturuyoruz. Biz başarırsak kadınların ve gençlerin önü daha çok açılacak" vurgusunu yaptı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İzmir'de 8 Kadın Belediye Başkanı Bir Araya Geldi - Son Dakika

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