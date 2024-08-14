İzmir'de AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Politika

İzmir'de AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

İl başkanlığındaki programda konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uzun yıllar hizmet edeceklerini söyledi.

Vatandaşların kendilerinden beklentileri olduğunu anlatan Çankırı, "Herkesin bizden beklentisi var. Bu beklentiyi kimler karşılayacak dendiğinde 'AK Parti, AK Parti kadroları karşılayacak' deniliyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Parti olarak sadece 85 milyonun değil Orta Asya'dan Balkanlar'a, Afrika'dan Orta Doğu'ya kadar yaşayan milyonların umutlarında ve kalplerinde olduklarını kaydeden Kaya, "AK Parti hiçbir zaman şahsi ikbal arayışlarının adresi olmamıştır. İktidarımızda 22 yıl boyunca başta İzmir olmak üzere 81 vilayetimizi büyük eserlerle donattık. Başta adalet, yargı, sağlık ve ulaşım olmak üzere Türkiye'nin tüm noktalarına, tüm coğrafyamıza dokunduk." diye konuştu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti'nin dünyanın egemen güçlerine direnen tüm onurlu milletlere ilham ve örnek olduğunu söyledi.

Saygılı, il yönetimi olarak göreve geldikleri günden bu yana "daima ileri" dediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Teşkilatımızın her bir üyesini ayırmadan ayrıştırmadan kardeş biliyoruz. Yanlış anlaşılmalara, iletişim kazalarına, kırgınlık ve küskünlüklere son veriyoruz. Sorunları büyümeden çözüyor, dedikoduya ve hasede değil uzlaşı ve anlayışa alan açıyoruz. Gündemimize öncelikle İzmir'i alıyor, İzmir ve İzmirlinin haklarını makul, nitelikli ve ahlaklı muhalefet şiarıyla savunuyoruz."