İzmir'de AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İzmir'de AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü kutlandı

İzmir'de AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

14.08.2024 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

İl başkanlığındaki programda konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uzun yıllar hizmet edeceklerini söyledi.

Vatandaşların kendilerinden beklentileri olduğunu anlatan Çankırı, "Herkesin bizden beklentisi var. Bu beklentiyi kimler karşılayacak dendiğinde 'AK Parti, AK Parti kadroları karşılayacak' deniliyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Parti olarak sadece 85 milyonun değil Orta Asya'dan Balkanlar'a, Afrika'dan Orta Doğu'ya kadar yaşayan milyonların umutlarında ve kalplerinde olduklarını kaydeden Kaya, "AK Parti hiçbir zaman şahsi ikbal arayışlarının adresi olmamıştır. İktidarımızda 22 yıl boyunca başta İzmir olmak üzere 81 vilayetimizi büyük eserlerle donattık. Başta adalet, yargı, sağlık ve ulaşım olmak üzere Türkiye'nin tüm noktalarına, tüm coğrafyamıza dokunduk." diye konuştu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti'nin dünyanın egemen güçlerine direnen tüm onurlu milletlere ilham ve örnek olduğunu söyledi.

Saygılı, il yönetimi olarak göreve geldikleri günden bu yana "daima ileri" dediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Teşkilatımızın her bir üyesini ayırmadan ayrıştırmadan kardeş biliyoruz. Yanlış anlaşılmalara, iletişim kazalarına, kırgınlık ve küskünlüklere son veriyoruz. Sorunları büyümeden çözüyor, dedikoduya ve hasede değil uzlaşı ve anlayışa alan açıyoruz. Gündemimize öncelikle İzmir'i alıyor, İzmir ve İzmirlinin haklarını makul, nitelikli ve ahlaklı muhalefet şiarıyla savunuyoruz."

Kaynak: AA

AK Parti, AK Parti, izmir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İzmir'de AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:12 İlkokullarda sınav saati kaldırıldı İlkokullarda sınav saati kaldırıldı
15:39 AK Parti’ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu
14:56 Genç kadının verdiği sokak röportajı sonrası tutuklanması Adalet Bakanı Tunç’a soruldu Genç kadının verdiği sokak röportajı sonrası tutuklanması Adalet Bakanı Tunç'a soruldu
14:30 AK Parti 23 yaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Özeleştiri’’ çıkışı törene damga vurdu AK Parti 23 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Özeleştiri'' çıkışı törene damga vurdu
13:08 TBMM’ye hitap edecek Mahmud Abbas’tan kürsü talebi Oturarak konuşmak istedi ama... TBMM'ye hitap edecek Mahmud Abbas'tan kürsü talebi! Oturarak konuşmak istedi ama...
07:31 Yerden kalkmıyorlardı Lille teknik direktörünün açıklaması daha bomba Yerden kalkmıyorlardı! Lille teknik direktörünün açıklaması daha bomba
00:28 Sakarya’da şehir hastanesi inşaatında tavan çöktü: 15 işçi yaralandı Sakarya'da şehir hastanesi inşaatında tavan çöktü: 15 işçi yaralandı
23:45 Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıkan Fenerbahçe’de bir ilki yaşadı Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıkan Fenerbahçe'de bir ilki yaşadı
23:39 ’’Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim’’ paylaşımına açıklama var Gerçek bambaşka çıktı ''Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim'' paylaşımına açıklama var! Gerçek bambaşka çıktı
23:28 Hakeme demediğini bırakmadı Mourinho’dan Şampiyonlar Ligi’ne veda sonrası sert sözler Hakeme demediğini bırakmadı! Mourinho'dan Şampiyonlar Ligi'ne veda sonrası sert sözler
23:19 ABD, İsrail’e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi ABD, İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 16:41:48. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement