Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İzmir'deki 9 bin 897 sandığın tamamı açıldı. 3 milyon 110 bin 60 kişinin oy kullandığı İzmir'de sandığa katılım oranı ise yüzde 90,26 olarak gerçekleşti.
Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu oyların 1 milyon 938 bin 931'ini alarak yüzde 63,29 oy oranına ulaşırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 31,47 oy oranına ulaştı.
İzmir'deki sandıktan ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'a yüzde 4,76 oy çıkarken, seçime 3 gün kala adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ise yüzde 0,48 çıktı.
Öte yandan Millet İttifakı'nın 17 vekil çıkardığı İzmir'de AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı 9 vekil çıkardı.
Son Dakika › Politika › İzmir'de sandık sonuçları kesinleşirken Kemal Kılıçdaroğlu oyların yüzde 63,29'unu aldı - Son Dakika