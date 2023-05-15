İzmir'de sandık sonuçları kesinleşirken Kemal Kılıçdaroğlu oyların yüzde 63,29'unu aldı - Son Dakika
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İzmir'de sandık sonuçları kesinleşirken Kemal Kılıçdaroğlu oyların yüzde 63,29'unu aldı

15.05.2023 09:43

İzmir'de Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için kurulan 9 bin 897 sandığın tamamı açıldı. Sandıktan Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 63,29 ile ilk sırada çıkarken, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 31,47 oy oranına ulaştı. Öte yandan Millet İttifakı'nın 17 vekil çıkardığı İzmir'de Cumhur İttifakı 9 vekilde kaldı.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İzmir'deki 9 bin 897 sandığın tamamı açıldı. 3 milyon 110 bin 60 kişinin oy kullandığı İzmir'de sandığa katılım oranı ise yüzde 90,26 olarak gerçekleşti.

ERDOĞAN YÜZDE 31,47'DE KALDI

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu oyların 1 milyon 938 bin 931'ini alarak yüzde 63,29 oy oranına ulaşırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 31,47 oy oranına ulaştı.

SİNAN OĞAN'A YÜZDE 4,76 OY ÇIKTI

İzmir'deki sandıktan ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'a yüzde 4,76 oy çıkarken, seçime 3 gün kala adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ise yüzde 0,48 çıktı.

MİLLET İTTİFAKI 17 VEKİL ÇIKARDI

Öte yandan Millet İttifakı'nın 17 vekil çıkardığı İzmir'de AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı 9 vekil çıkardı.

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Son Dakika Politika İzmir'de sandık sonuçları kesinleşirken Kemal Kılıçdaroğlu oyların yüzde 63,29'unu aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de sandık sonuçları kesinleşirken Kemal Kılıçdaroğlu oyların yüzde 63,29'unu aldı - Son Dakika
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