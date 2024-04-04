İzmir\'in Çeşme ilçesinin ilk kadın Belediye Başkanı göreve başladı

Politika

İzmir'in Çeşme ilçesinin ilk kadın Belediye Başkanı Lal Denizli, mazbatasını alarak görevine başladı.

Ünlü Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yüzde 53.74 oy oranı ile Çeşme Belediye Başkanı seçilmişti. Lal Denizli, Çakabey Kültür Merkezinde düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Törende, belediye meclis üyesi seçilen partililere de mazbataları verildi.

Belediye Başkanı Lal Denizli, daha sonra da Çeşme Belediyesine geçerek burada çiçeklerle karşılandı. Önceki dönem Belediye Başkanı Ekrem Oran'dan mührü teslim alan Lal Denizli, daha sonrada resmen göreve başladı.

Başkan Denizli, "İlk kadın belediye başkanı olduk ve ilk kadın belediye başkanı olmanın sonuna kadar hakkını vermemiz lazım. Biliyorum ki gözler buranın üstünde olacak. Neden? Çeşme, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı, Türkiye'de birinci turizm noktalarından biri ve aynı zamanda da uluslararası bilinirliği olan bir bölge. İkinci sebepse; 'kadın', 'genç' dediler, 'yapabilecek mi?' dediler. Bu sorumluluğum niye çok büyük? Bugün yapacağım her bir iyi hamle, yarın bundan 4 sene sonra, 5 sene sonra o gün benim yaşımda olacak bir sürü genç kadının önünü açacak. 30 yaşında bir genç kadın belediye başkanı gidip Cumhuriyet Halk Partisine başvurduğunda şunu desin; 'Çeşme başardı, ben de başarabilirim' desin istiyorum ve attığımız her adımı buna göre atmamız lazım" diye belirtti.

Törene ayrıca; CHP Çeşme İlçe Başkanı Sait Kavasoğullar, Çeşme Kadın Kolları Başkanı Şeniz İridere, Gençlik Kolları Başkanı Simge Dura, çok sayıda partili ve vatandaş katıldı. - İZMİR