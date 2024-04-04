İzmir\'in Çeşme ilçesinin ilk kadın Belediye Başkanı göreve başladı

İzmir'in Çeşme ilçesinin ilk kadın Belediye Başkanı Lal Denizli, mazbatasını alarak görevine başladı.
Ünlü Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yüzde 53.74 oy oranı ile Çeşme Belediye Başkanı seçilmişti. Lal Denizli, Çakabey Kültür Merkezinde düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Törende, belediye meclis üyesi seçilen partililere de mazbataları verildi.
Belediye Başkanı Lal Denizli, daha sonra da Çeşme Belediyesine geçerek burada çiçeklerle karşılandı. Önceki dönem Belediye Başkanı Ekrem Oran'dan mührü teslim alan Lal Denizli, daha sonrada resmen göreve başladı.
Başkan Denizli, "İlk kadın belediye başkanı olduk ve ilk kadın belediye başkanı olmanın sonuna kadar hakkını vermemiz lazım. Biliyorum ki gözler buranın üstünde olacak. Neden? Çeşme, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı, Türkiye'de birinci turizm noktalarından biri ve aynı zamanda da uluslararası bilinirliği olan bir bölge. İkinci sebepse; 'kadın', 'genç' dediler, 'yapabilecek mi?' dediler. Bu sorumluluğum niye çok büyük? Bugün yapacağım her bir iyi hamle, yarın bundan 4 sene sonra, 5 sene sonra o gün benim yaşımda olacak bir sürü genç kadının önünü açacak. 30 yaşında bir genç kadın belediye başkanı gidip Cumhuriyet Halk Partisine başvurduğunda şunu desin; 'Çeşme başardı, ben de başarabilirim' desin istiyorum ve attığımız her adımı buna göre atmamız lazım" diye belirtti.
Törene ayrıca; CHP Çeşme İlçe Başkanı Sait Kavasoğullar, Çeşme Kadın Kolları Başkanı Şeniz İridere, Gençlik Kolları Başkanı Simge Dura, çok sayıda partili ve vatandaş katıldı. - İZMİR
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Düzce Valisi Selçuk Aslan başkanlığında yapılan toplantıda, Ramazan Bayramı tedbirleri ele alındı. Bayram süresince Düzce'de toplamda bin 555 polis ve jandarma görev yapacak. İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı bünyesindeki personel sayısıyla huzur ve güvenliğin sağlanması hedefleniyor.
Keçiören'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanan Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Mesut Özarslan mazbatasını aldı. Özarslan, yaptığı konuşmada halkın belediyeciliğini yapacaklarını söyledi.
Sincan'da yerel seçimlerde yeniden belediye başkanı seçilen Murat Ercan, mazbatasını alarak görevine resmen başladı. İlçe Seçim Kurulundan aldığı mazbata ile belediyeye gelen Başkan Ercan'ı çalışma arkadaşları alkışlarla karşıladı.
Edirne Belediye Başkanlığına seçilen Filiz Gencan Akın, mazbatasını Edirne Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende aldı. Törende ayrıca Belediye ve İl Genel Meclis üyelerinin mazbataları da verildi. Akın, kendisini destekleyenlere teşekkür ederek, belediye başkanlığı mazbatasını almanın mutluluk verici olduğunu belirtti. Devir teslim töreninde ise önceki dönem Belediye Başkanı Recep Gürkan, Akın'a görevinde başarı diledi. Akın, Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı olmaktan gurur duyduğunu ve adil, dürüst ve eşitlikçi bir yönetim sergileyeceğini söyledi.
CHP'den Ardeşen Belediye Başkanı seçilen Enver Atagün, mazbatasını alarak görevine başladı. AK Parti'li eski Belediye Başkanı Avni Kahya, görevi Atagün'e devretti. Atagün ve Kahya, el ele tutuşarak binadan çıkarken vatandaşları selamladı. Kahya, Ardeşen'in kazanması için her zaman mücadele ettiğini belirtirken, Atagün de Ardeşen'i en iyi şekilde yöneteceğine söz verdi.
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