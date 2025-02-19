İzmir Kadın ve İktisat Kongresi Başladı - Son Dakika
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Politika

İzmir Kadın ve İktisat Kongresi Başladı

İzmir Kadın ve İktisat Kongresi Başladı

BASİFED'in düzenlediği kongrede kadınların ekonomi, toplumsal hayat ve siyasetteki temsiliyetleri ele alındı. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, kadınların siyasetteki yerini vurguladı.

19.02.2025 10:25  Güncelleme: 10:27
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Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu'nun (BASİFED) düzenlediği İzmir Kadın ve İktisat Kongresi "Güçlü kadınlarla güçlü ekonomi" sloganıyla Ahmed Adnan Saygun Merkezi'nde başladı. İlki Mustafa Kemal Atatürk tarafından düzenlenen kongrede Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de konuşmacı olarak yer aldı.

Kadın yönelik şiddet, kadınların ekonomi, toplumsal hayat ve siyasetteki temsiliyetinin ele alındığı kongreye katılan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İzmir'in kadın belediye başkanları ile birlikte 'İzmir Yerel Yönetimlerde Kadının Gücü' paneline konuşmacı olarak katıldı. Panelde konuşan Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Kadınların siyasetteki yerini nedir?", "Siyasette kadın olmak nedir?" gibi sorular sormadığı gibi her birimize sorduğu sorunları sadece insan olarak gibi sorup da kadın diye ayrım yapmadığınız için ben sizi alkışlıyorum" diyerek panelin moderatörü Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen'e teşekkür etti.

"Dayanışmayı güçlendiren bir başkan olarak anılacağım"

Panelde kendisine yöneltilen 'Nasıl bir Selçuk bırakmak istiyorsunuz?' sorusuna göreve geldiği süre içerisinde yaşanan krizlere rağmen belediyecilik çalışmalarına devam ettiklerini belirterek cevap veren Başkan Ceritoğlu Sengel: "Belediye başkanlığında ikinci dönemimdeyim. 2009 yılından bu yana da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde meclis üyesiyim. Başlığımız eğer ki İktisat Kongresi ise bunu kanıtlamış bir başkan olduğumu da ifade ediyorum. Halihazırda, şu anda ve geçmiş dönemde pandemiyle ve her türlü krizle baş edebilen ve mücadele eden, bırakmayan, kent hakkını ve halkının hakkını sonuna kadar savunan ve dayanışmayı güçlendiren bir başkan olarak anılacağım. Hatta buradaki bütün başkanlarımızın hepsi bu şekilde anılacak. Çünkü hiçbir dönem bu kadar zor olmamıştı. Çünkü biz bir şeyi değiştireceğiz, her şeyi değiştireceğiz hep beraber" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İzmir Kadın ve İktisat Kongresi Başladı - Son Dakika

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