İzmir Seferihisar\'da İsmail Yetişkin\'in düzenlediği seçim mitingi büyük ilgi gördü

Seçime günler kala İzmir Seferihisar'da, CHP'li Belediye Başkanı ve Başkan Adayı İsmail Yetişkin'in düzenlediği ilk seçim mitingi büyük ilgi gördü. Binlerce kişinin Türk bayrakları ile katıldığı mitingde, büyük coşku vardı.
Seferihisar'da, yerel seçimlere günler kala başkan adayları seçim mitinglerine başladı. CHP'li Belediye Başkanı ve Başkan Adayı İsmail Yetişkin de, Çolak İbrahim Mahallesi'nde ilk mitingini yaptı. Miting öncesi binlerce vatandaş, merkez seçim bürosu önünden mitingin yapılacağı alana marşlar eşliğinde yürüdü. Demokrat Parti Belediye Başkan Adaylığından istifa ederek Yetişkin'e destek vereceğini açıklayan Berkant İncekara'ya da, mitingde CHP rozeti takıldı.
Miting konuşan İsmail Yetişkin, "Seferihisar bizim gözbebeğimiz. Hayatımın en onurlu, en gururlu 5 senesini geçirdim" dedi. Yetişkin, "CHP seçmeni, çocuklarının geleceğine oy veriyor; laikliğe, demokrasiye, Atatürk'ün değerlerine oy veriyor. CHP seçmeni, kendine oy veriyor. Ne yaparlarsa yapsınlar olmayacak. CHP seçmeni yolundan dönmeyecek. İnandıklarından vazgeçmeyecek. CHP'li belediyeler bu ülkede belediyeciliğin kitabını yazıyor. Benim karşımda öne çıkan iki tane aday var. Birisi AK Parti'nin adayı, diğeri de iki dönem üst üste AK Parti'den aday olmuş, hatta AK Parti'nin ilçe yöneticiliğini yapmış, şimdi de gelmiş Memleket Partisinden aday olmuş. Siz bu milletle dalga mı geçiyorsunuz? Şimdi kim hizmete oy veriyor? Kim Türkiye'nin geleceğine oy veriyor? Cevap ortada. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni" diye konuştu.
Kazanması halinde seçimden sonraki 5 yıllık hizmet döneminde yapacaklarını da anlatan Yetişkin, "Turgut Köyü'nde 300 dönümlük bir kent ormanı, kültür merkezi, kent müzesi, amfi tiyatro, spor kompleksi, gençlik ve çocuk merkezi, belediye kreşleri, aşevi ve taziye evi, Seferihisar merkeze modern bir düğün salonu, can dostlarımız için mama tesisi, kamp ve karavan alanı, Akarca'ya sahil alanı, Ürkmez'e bisiklet yolu ve sahil düzenleme, gelen memurlarımız için Seferikonut Sitesi, iş garantili meslek edindirme kursları, bağ ve zeytin rotaları, tarımsal kalkınma projeleri ve daha niceleri. Bu projelerin hepsi sizlerin talepleri ile planlandı. Şimdiye kadar Seferihisar halkı ne istediyse onu yaptık. Bundan sonra da hep beraber, kol kola omuz omuza cennet bir Seferihisar inşa edeceğiz" diye konuştu.
Mitinge ayrıca; CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan, CHP Seferihisar İlçe Başkanı Rahmi Tezel Çınar de katıldı. - İZMİR
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