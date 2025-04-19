İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi Başladı

İzmit Körfezi dip çamuru temizliği proje alanında inceleme yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile dünyanın en büyük çevre projelerinden birini başlattık. İlk etapta 1,1 milyon metreküp dip çamurunu deniz suyundan ayrıştırarak bertaraf ettik" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İzmit Körfezi'nde hayata geçirilen dip çamuru temizliği projesindeki son durumu yerinde inceledi. Açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile dünyanın en büyük çevre projelerinden birini başlattık. İlk etapta 1,1 milyon metreküp dip çamurunu deniz suyundan ayrıştırarak bertaraf ettik. Gerçekten içler acısı bir halden, nereye getiriyoruz. Bu çok kıymetli" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin müsilajla mücadele eylem planı kapsamındaki ödevlerini yerine getirdiğini belirtip teşekkür eden Bakan Kurum, aynı sorumluluğu Marmara'ya komşu diğer illerin de göstermesi gerektiğine dikkat çekti. - ANKARA