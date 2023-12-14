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Japonya Başbakanı Kishida, yolsuzluk iddiaları sonrası kabine değişikliği yaptı - Son Dakika
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Japonya Başbakanı Kishida, yolsuzluk iddiaları sonrası kabine değişikliği yaptı

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, iktidar partisi LDP ile ilgili yolsuzluk iddiaları sonrasında kabine değişikliğine gitti. Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno'nun da aralarında bulunduğu 4 kişi görevden ayrılırken, yerlerine yeni isimler atandı.

Japonya Başbakanı Kishida, yolsuzluk iddiaları sonrası kabine değişikliği yaptı
14.12.2023 - 13:41,  Güncelleme: 13:54
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Japonya Başbakanı Fumio Kishida, iktidar partisi LDP ile ilgili yolsuzluk iddiaları sonrasında kabine değişikliğine gitti. Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno'nun da aralarında bulunduğu 4 kişi görevden ayrılırken, yerlerine yeni isimler atandı.

Japonya'da iktidarda bulunan Liberal Demokrat Parti'de (LDP) görevli bazı politikacıların bağış etkinlikleri yoluyla toplanan gelirleri eksik beyan ettiğine yönelik iddialar büyük tepki çekti. Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın skandala adı karışan bakanları görevden alacağına yönelik haberlerin ardından, Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yasutoshi Nishimura, Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı İchiro Miyashita ile İçişleri ve İletişim Bakanı Junji Suzuki istifalarını sundu.

Kabineye 4 yeni isim

İstifaları kabul eden Japonya Başbakanı Kishida Baş Kabine Sekreteri görevine eski Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi'yi, Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı görevine ise eski Adalet Bakanı Ken Saito'yu getirdi. Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı olarak eski Bölgesel Kalkınma Bakanı Tetsushi Sakamoto göreve getirilirken, yeni İçişleri ve İletişim Bakanı da aynı pozisyonda daha önce de görev alan Takeaki Matsumoto oldu. Yeni bakanların, İmparatorluk Sarayı'nda gerçekleştirilen bir törenin ardından resmen göreve başladığı öğrenildi.

Yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelmişti

Japonya'da iktidarda bulunan LDP, parti içinde öldürülen eski Başbakan Shinzo Abe'nin adıyla da anılan "Seiwa" grubuna mensup bazı politikacıların bağış etkinlikleri yoluyla toplanan gelirleri eksik beyan ettiklerine yönelik iddialar ile gündeme gelmişti. Japonya Başbakanı Fumio Kishida iddiaları "talihsiz" olarak niteleyerek, halkın siyasete olan güvenini yükseltmeye çalışacaklarını ifade etmişti. Kishida'nın, skandala adı karışan bakanları görevden alacağı iddia edilmişti. - TOKYO

Kaynak: İHA
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