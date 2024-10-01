Japonya'da Yeni Başbakan Shigeru Ishiba

Politika

Japonya'da iktidarda bulunan Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) başkanlık seçimini kazanan Shigeru Ishiba, mecliste yapılan oylamada ülkenin 102. başbakanı seçildi.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın Liberal Demokrat Parti'ye (LDP) yönelik kamuoyu desteğinin düşüşünü gerekçe göstererek bugün resmi olarak istifa etmesinin ardından ülkenin yeni başbakanı belli oldu. Geçen hafta yapılan LDP başkanlık seçimini kazanan Shigeru Ishiba, LDP ve iktidar ortağı Komeito'nun çoğunluğu elinde bulundurduğu mecliste bugün yapılan oturumda 461 oyun 291'ini alarak ülkenin yeni başbakanı seçildi. İlerleyen saatlerde yeni kabinede yer alacak isimleri açıklaması beklenen Ishiba, Japonya İmparatorluk Sarayı'nda düzenlenecek törenin ardından göreve başlayacak.

İktidar partisi LDP seçime gitmişti

Japonya'da iktidarda bulunan LDP, eski Başbakan Shinzo Abe suikastında adı anılan Birleşme Kilisesi ile olan bağlantıları ve bazı siyasetçilere yönelik bağış yolsuzluğu iddiaları ile gündeme gelmiş, anketler partiye olan güvenin azaldığını ortaya koymuştu. LDP Genel Başkanı ve Başbakan Fumio Kishida ise partiye yönelik kamuoyu desteğinin düşüşünü gerekçe göstererek istifa kararı almıştı. LDP'de geçen Cuma günü yapılan liderlik yarışını kazanan Shigeru Ishiba, ülkenin yeni başbakanı olmaya hak kazanmıştı.

Erken seçim açıklaması yapmıştı

LDP'deki başkanlık yarışını kazanmasının ardından yaptığı açıklamada erken seçime gidileceğini söyleyen Ishiba, "Yeni yönetimin bir an önce halk tarafından değerlendirilmesinin önemli olduğuna inanıyorum. Tüm şartların uygun olması halinde 27 Ekim'de bir genel seçim yapmak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Ishiba'nın başbakanlık koltuğunu resmi olarak devralmadan erken seçim açıklaması yapması ise bazı kesimlerin tepkisine neden olmuştu.

Deneyimli bir siyasetçi olarak biliniyor

1957 yılında Japonya'nın Tottori eyaletinde dünyaya gelen Shigeru Ishiba, 1979 yılında Keio Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1983 yılına kadar süren kısa bankacılık kariyerinin ardından siyasete atılan Ishiba, 1986 yılında ilk kez Temsilciler Meclisi üyesi olarak seçildi. Siyasi kariyeri boyunca Savunma Bakanı, Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bakanı, Liberal Demokrat Parti Politika Araştırma Konseyi Başkanı ve Liberal Demokrat Parti Genel Sekreteri gibi önemli görevlerde bulunan Ishiba, 5. denemesinde LDP Genel Başkanı olmayı başardı. Ulusal güvenlik politikaları konusunda uzman olarak görülen Ishiba'nın savaş uçakları ve askeri gemi marketlerine ve trenlere meraklı olduğu biliniyor. - TOKYO