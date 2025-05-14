Japonya'dan İsrail'e Uluslararası Hukuk Çağrısı - Son Dakika
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Politika

Japonya'dan İsrail'e Uluslararası Hukuk Çağrısı

Japonya\'dan İsrail\'e Uluslararası Hukuk Çağrısı

Iwaya, İsrail'e uluslararası hukuka uyma ve iki devletli çözüm vurgusu yaptı.

14.05.2025 07:08
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Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile yaptığı görüşmede İsrail'e uluslararası hukuka uyma çağrısında bulundu. Iwaya'nın ayrıca iki devletli çözümün önemini yinelediği bildirildi.

Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya, Expo 2025 Osaka Fuarı'nı ziyaret etmek üzere ülkeye gelen İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile Tokyo'da bir görüşme gerçekleştirdi. Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Iwaya'nın görüşmede "Hamas ve diğer gruplar tarafından gerçekleştirilen terör saldırılarını güçlü bir şekilde kınadığı" belirtilerek, "Bakan Iwaya, sahadaki yıkıcı insani durumdan, özellikle askeri operasyonların yeniden başlamasıyla birlikte yaşanan çok sayıda sivil kayıptan ciddi endişe duyduğunu ifade etmiş ve İsrail dahil tüm taraflara, müzakerelere geri dönmeleri ve ateşkes anlaşmasının devamı için iyi niyetle çaba göstermeleri yönünde güçlü bir çağrıda bulunmuştur" ifadelerine yer verildi. Iwaya'nın ayrıca sivillerin korunması ve bölgeye insani yardımın sağlanması gibi konuları içeren insani hukuk da dahil uluslararası hukuka uyma çağrısı yaptığı aktarılan açıklamada, " Orta Doğu'daki genel duruma ilişkin olarak Bakan Iwaya, gerginliğin daha da tırmanmasının hiçbir şekilde uluslararası toplumun çıkarına olmadığını vurgulamış ve İsrail dahil tüm taraflara azami itidal göstermeleri ve diyalog yoluyla barışçıl bir çözüm aramaları çağrısında bulunmuştur" denildi. Iwaya'nın ayrıca "iki devletli çözümün önemini yinelediği" kaydedildi. Saar'ın buna karşılık İsrail'in tutumunu Iwaya'ya aktardığı ifade edilirken, bakanların iki ülke arasındaki iletişimi sürdürme ve ilişkileri orta ve uzun vadeli bir perspektiften ele alma konusunda mutabık kaldığı aktarıldı. - TOKYO

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Japonya'dan İsrail'e Uluslararası Hukuk Çağrısı - Son Dakika

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