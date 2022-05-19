Japonya'dan Ukrayna'ya 300 milyon dolar kredi kararı - Son Dakika
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Japonya'dan Ukrayna'ya 300 milyon dolar kredi kararı

19.05.2022 12:04
Japonya'dan Ukrayna'ya 300 milyon dolar kredi kararı

Japonya, Ukrayna'ya 300 milyon dolar ek kredi verme kararı aldı.

Japonya, Ukrayna'ya 300 milyon dolar ek kredi verme kararı aldı.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Japonya'dan yeni bir açıklama geldi. Japonya ve Ukrayna arasında 300 milyon dolarlık kredi anlaşması imzalandığı açıklanırken, alınan son kararla birlikte Japonya'nın Ukrayna'ya verdiği kredi desteğinin toplam değeri 600 milyon dolara yükseldi.

Japonya hükümetinin ayrıca Ukrayna'ya daha fazla destek sunmak için atılacak yeni adımlar hakkında çalışmalar yürüttüğü öğrenildi. - TOKYO

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Kaynak: İHA

Japonya, Ukrayna, Kredi, dolar, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Japonya'dan Ukrayna'ya 300 milyon dolar kredi kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'dan Ukrayna'ya 300 milyon dolar kredi kararı - Son Dakika
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