Türkiye, terörsüz bir gelecek için stratejik adımlar atarken devlet yönetiminde de üst düzey görev değişiklikleri yaşanıyor. Son günlerde arka arkaya gelen atamalar, Ankara kulislerinde kabine revizyonu iddialarını yeniden gündeme taşıdı.
Geçtiğimiz hafta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla önemli görev değişiklikleri gerçekleşti.
Yaşanan atamaların ardından gözler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne çevrildi. TGRT Haber Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, canlı yayında önemli kulis bilgilerini paylaştı. Sözcan, "Kulisler hareketlendi. Kabine revizyonunun eylüle ertelendiğini söyleyenler de vardı. Ancak bu hafta içerisinde bazı hareketlilikler olabilir" ifadelerini kullandı.
Olası kabine değişikliği için takvim veren Sözcan, "Perşembeye kadar bazı değişikliklerin olabileceği konuşuluyor. Ancak altını çizelim, Kabine değişikliği tamamen Cumhurbaşkanı'nın takdirindedir. Bu seferki kulis bilgisi tutacak mı, tutmayacak mı bekleyip göreceğiz. Şu an için isim vermek doğru olmaz, ihtiyat payını her zaman bırakalım" diyerek dikkatleri Beştepe'ye çevirdi.
Son Dakika › Politika › Kabine kulisleri kaynıyor! Değişim için perşembe günü işaret edildi - Son Dakika
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