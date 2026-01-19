Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var - Son Dakika
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var

Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var
19.01.2026 16:50  Güncelleme: 16:55
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Son dönemin en kritik Kabine'lerinden olan toplantının ana gündem maddeleri Terörsüz Türkiye sürecinin yanı sıra Suriye'deki gelişmeler ve Gazze Barış Planı olacak.

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı. Saat 16.10'da başlayan toplantıda önemli konu başlıkları ele alınacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Toplantının ana gündem maddelerinden birisi Terörsüz Türkiye süreci olacak. Süreçte gelen son durum ele alınacak. Ekonomideki gelişmeler, enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadele, fahiş fiyatla mücadele kapsamında yapılanlar ve atılması gereken adımlar konuşulacak.

SURİYE'DEKİ SON DURUM

Suriye'deki son durum, Kabine'de kapsamlı şekilde masaya yatırılacak. Suriye ordusunun Halep ve terör örgütü YPG kontrolündeki diğer bölgelerde gerçekleştirdiği operasyonların ardından yapılan anlaşma ele alınacak. Suriye gibi bir diğer komşu Irak'ta sahadaki son durumun, hazırlanan istihbarı raporlar çerçevesinde gözden geçirilmesi bekleniyor.

GAZZE BARIŞ PLANI

Kabine toplantısında Gazze'ye geniş yer ayrılacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği 'Gazze mektubu' konuşulacak. Gazze'nin yeniden inşası, güvenliği ve siyasi geçiş sürecine Türkiye'nin vereceği katkı görüşülecek. Yeni aşamaya geçen Gazze Barış Planı çerçevesinde atılacak adımlar belirlenecek.

