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Kabine toplantısında ana gündem maddesi ekonomi ve sınır ötesi operasyon - Son Dakika

Kabine toplantısında ana gündem maddesi ekonomi ve sınır ötesi operasyon

07.11.2021 23:28

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak. Kritik toplantıda; G-20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle görüşmesi, olası sınır ötesi operasyon, yerli aşı çalışmaları, artan gıda fiyatları, asgari ücret, EYT ve 3600 ek gösterge konuşulacak başlıklar arasında olacak. Erdoğan, toplantının ardından millete sesleniş konuşmasını yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Kabine toplanacak. Kritik toplantının ana gündem maddeleri ise belli oldu.

G-20 LİDERLER ZİRVESİ GÖRÜŞMELERİ

Yoğun gündemle toplanan Kabine'nin ilk gündem maddesi dış ilişkiler olacak. Buna göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G-20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi ve burada konuşulan F-16 ve F-35 konuları ele alınacak.

SINIR ÖTESİ OPERASYON

Diğer bir konu başlığı ise olası sınır ötesi operasyon olacak. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın terörle mücadeleye ilişkin bir sunum yapması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET

Kabine'nin en önemli konularında biri de ekonomi. Buna göre; artan gıda fiyatları, asgari ücret, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve 3600 ek gösterge toplantıda konuşulacak.

KORONAVİRÜS SALGINI

Koronavirüsle mücadele gündemdeki bir diğer başlık olacak. Bilim Kurulu'nun aldığı kararlar, yerli aşı TURKOVAC ile ilgili çalışmalar gündemdeki konulardan olacak.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları millete sesleniş konuşmasında vatandaşlara duyuracak.

Kabine toplantısında ana gündem maddesi ekonomi ve sınır ötesi operasyon

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Son Dakika Politika Kabine toplantısında ana gündem maddesi ekonomi ve sınır ötesi operasyon - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kabine toplantısında ana gündem maddesi ekonomi ve sınır ötesi operasyon - Son Dakika
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