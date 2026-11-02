Kacır, son yılda 55 bin Togg'un yollara çıktığını, toplam 130 bini aştığını açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Son bir yılda 55 bin, bugüne kadar 130 binden fazla Togg yollara çıktı" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bakanlığın 2027 bütçesi ile bağlı kuruluşlara ilişkin sunum yaptı. 2002'den bu yana Türkiye'nin Ar-Ge harcamalarını yıllık 1,2 milyar dolardan 24,8 milyar dolara yükselttiklerini ifade eden Kacır, "Ar-Ge harcamalarımızın milli gelirimiz içindeki payını binde beş seviyesinden yüzde 1,55'e çıkardık. Özel sektör Ar-Ge harcamalarını 45 misli artışla 16,1 milyar dolara ulaştırdık. 2002'de 29 bin olan Tam Zaman Eşdeğer Ar-Ge personeli sayımız 318 bine yükseldi. Bu dönemde OECD ülkeleri arasında Ar-Ge personelini en çok artıran ülkeyiz. Sayılarını 115'e çıkardığımız teknoparklarda girişim sayımız son bir yılda 2 bine yakın artışla 13 bin 837'ye, bu girişimlerde istihdam 12 bin artışla 136 bine ulaştı. Desteklediğimiz bin 362 Ar-Ge ve 348 Tasarım Merkezinde 56 bin 947 fikri mülkiyet tescillendi. Ar-Ge teşviklerimizden yararlanan proje sayısı 247 bine erişti. Ar-Ge faaliyetlerine vergi teşviğimiz 2025'te yüzde 59,5 artışla 169 milyar lirayı aştı" diye konuştu.

"Son bir yılda 55 bin, bugüne kadar 130 binden fazla Togg yollara çıktı"

2027 yılında Togg'un kullanıcı kitlesinin daha da genişlemesini hedeflediklerinin altını çizen Kacır, "Son bir yılda 55 bin, bugüne kadar 130 binden fazla Togg yollara çıktı. Sunduğumuz desteklerle ülke genelinde elektrikli araç şarj bağlantısı sayısını 48 bin 900'e ulaştırdık. Kalp-akciğer makinesinden yapay zeka destekli yoğun bakım monitörüne, saatte 250 kilometre hıza sahip elektrikli trenden Seviye 4 otonom otobüse, endüstriyel robottan sivil helikoptere artık her alanda teknoloji üreten bir ülkeyiz" dedi.

"TÜBİTAK programlarında 190 üniversite ve 3 bin 400 firmanın 11 bin 825 projesine 15,4 milyar lira katkı sağlıyoruz"

Üniversitelerin araştırma projelerinde 22 bin 300 bursiyeri desteklediklerini belirten Kacır, "Bu yıl, TÜBİTAK programlarında 190 üniversite ve 3 bin 400 firmanın 11 bin 825 projesine 15,4 milyar lira katkı sağlıyoruz. 6550 sayılı Kanun kapsamında bugüne kadar 10,8 milyar lira kaynak sağladığımız 12 ulusal araştırma altyapısı; 826 kişiyle, biyotıp ve genom, ileri malzemeler, MEMS, astrofizik, güneş enerjisi, raylı sistemler, deniz hukuku ve finans teknolojilerinde nitelikli çalışmalar gerçekleştiriyor. Ar-Ge projeleriyle geliştirilen ürünlerin teknolojik niteliğini tescillemek ve kamu alımlarında kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla 500'e yakın ürün için Teknolojik Ürün Belgesi düzenledik. Kümelenme Destek Programımızla nükleer sanayi, siber güvenlik, biyoteknoloji, sağlık teknolojileri, mobilite, ileri malzemeler, oyun teknolojileri, rüzgar enerjisi, 6G haberleşme teknolojileri, havacılık endüstrisi gibi stratejik alanlarda özel sektörümüzün birlikte iş yapma kültürünü geliştiren bin 54 üyeli 19 kümeyi destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Teknoparklarımızda savunma sanayisinde 352 firmamız 7 bin 350 araştırmacıyla teknoloji geliştirmeye devam ediyor"

4 binden fazla şirket ve araştırma kurumunda 100 binden fazla çalışanla dev bir savunma sanayi gücüne sahip olduklarını ifade eden Kacır, "2002'de 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatımız geçtiğimiz yıl 10 milyar doları aştı. 2002 yılından bugüne savunma sanayisinde bin 203 yatırım için teşvik belgesi düzenledik. 668 milyar lira sabit yatırımın önünü açtık. 28 bin çalışanın istihdam edildiği 80 Ar-Ge ve Tasarım Merkezi'ne 2025 yılında 71 milyar lira destek sağladık. Teknoparklarımızda savunma sanayisinde 352 firmamız 7 bin 350 araştırmacıyla teknoloji geliştirmeye devam ediyor. 2002'den bu yana, TÜBİTAK burs ve destek programlarıyla 2 bin 283 savunma sanayi projesine ve 4 bin 449 bilim insanı ile gencimize 65 milyar lira katkı sunduk. Geliştirdiğimiz GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN füzeleri ile SİHA'larımıza hava-hava angajman kabiliyeti kazandıran ilk ülke olduk" dedi.

"Çelik Kubbe'de Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi SİPER-2'nin seri üretimine önümüzdeki yıl başlayacağız"

Milli füze ve mühimmatların ısıl pil, piroteknik bileşenler, güdüm, konumlama ve hedef algılama sistemlerini TÜBİTAK enstitülerinde geliştirdiklerini ve ürettiklerini vurgulayan Kacır, "Çelik Kubbe'de Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi SİPER-2'nin seri üretimine önümüzdeki yıl başlayacağız. Isıl pil üretim kapasitemizi geçtiğimiz yıl iki katına çıkardık. Milli torpidomuz AKYA'nın Ay ve Preveze sınıfı denizaltılarımıza entegrasyonunu tamamladık. Mavi Vatan'ın güvenliğine destek veren YELKOVAN Elektronik Destek Sistemimizi, açık deniz karakol gemilerimize entegre ederek Türk Deniz Kuvvetleri envanterine dahil ettik. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne cephede üstünlük sağlayan İHA'lara ve savaş uçaklarına yönelik elektronik harp ve destek sistemlerini, Beşinci nesil savaş uçağımız KAAN'ın uçuş ve görev yönetim platformu, pilotların uçuş esnasındaki solunumunu sağlayan Yaşam Destek Sistemi, Yakıt Güvenlik Sistemi ve uçak motorunun ileri malzeme süperalaşım teknolojilerini, geçmişte yurt dışından tedarik edilen seyir füzeleri ve güdüm kitlerinin daha etkin yerli ve milli versiyonlarını, Uzun menzilli hava savunma sistemleri radarlarının görüş mesafesini artıran vakum tüplerini üretiyoruz" şeklinde konuştu.

"2027 yılı bütçemizde OSB, Endüstri Bölgesi ve Sanayi Sitesi projelerine 53 milyar lira kaynak sağlayacağız"

Planlı sanayileşme yatırımları ile üretimi ülke sathına daha dengeli biçimde yaydıklarını söyleyen Kacır, "Son bir yılda 6 Organize Sanayi Bölgesi, 7 Endüstri Bölgesi, 19 yatırım alanı ilan ettik. Müteşebbislerimize 70 bin hektar ilave yatırım alanı sağladık. Bakanlığımızın destekleriyle bu yıl tamamlanacak 13 OSB ve 4 sanayi sitesi projesi 30 bin istihdamın önünü açacak. 2027 yılı bütçemizde OSB, Endüstri Bölgesi ve Sanayi Sitesi projelerine 53 milyar lira kaynak sağlayacağız. OSB'lerdeki sanayi alanlarını çevrimiçi platformda her ay ilan ettiğimiz uygulamayla, Ekim 2024'ten bu yana 252 OSB'de 9 bin 507 yatırımcı başvurusu aldık. 23 milyon metrekare büyüklüğünde yatırım alanını bin 472 sanayicimize tahsis ettik. OSB'lerde atıl yatırım yeri kalmaması için rehberlik ve denetim faaliyetlerimizi etkin şekilde sürdürüyoruz" dedi.

"Kalan ödenekten 1 milyar 506 milyon 687 bin 64 lira 2026 yılı bütçelerine devredildi"

2025 yılında Bütçe Kanunu ile Bakanlığım ile bağlı ve ilgili kuruluşlarına 194 milyar 531 milyon 626 bin lira ödenek verildiğini hatırlatan Kacır, "Yıl içerisinde yapılan eklemelerle 260 milyar 30 milyon 539 bin 573 liraya ulaşan ödeneğin, 243 milyar 458 milyon 124 bin 835 liralık kısmı bütçe giderine dönüştü. Kalan ödenekten 1 milyar 506 milyon 687 bin 64 lira 2026 yılı bütçelerine devredildi" diye konuştu.