Kacır ve Bayraktar, Diyarbakır\'daki TEKNOFEST yarışma alanını ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Diyarbakır Dicle Üniversitesindeki TEKNOFEST yarışma alanını ziyaret etti. Bakan Kacır, "Bu topraklar tarihin başladığı topraklar. İnsanlık medeniyetinin kurulduğu topraklar. Şimdi bu topraklardan gençlerimiz, genç arkadaşlarımız dünyaya güçlü bir mesaj veriyorlar" dedi.

Diyarbakır'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ilk olarak 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Dicle Üniversitesinde düzenlenecek TEKNOFEST yarışma alanını ziyaret etti. Burada konuşan Bakan Kacır, TEKNOFEST'in Türkiye'nin özgüven devrimi olduğunu söyledi. Bakan Kacır, "Sadece TEKNOFEST kuşağının, Türk gençliğinin değil, tüm dost ve kardeş coğrafyaların ilham kaynağı ve aydınlık yarınlarımızın inşallah işaret fişeği. Bu topraklar tarihin başladığı topraklar. İnsanlık medeniyetinin kurulduğu topraklar. Şimdi bu topraklardan gençlerimiz, genç arkadaşlarımız dünyaya güçlü bir mesaj veriyorlar. Teknoloji geliştirmek sadece birkaç ülkenin ve birkaç şirketin değil, insanlık yararına tüm dünyanın ortak hedefi olmalı ve teknoloji ancak insana yarar sağladığı ölçüde kıymet bulmalı. İşte burada insanlık yararına teknoloji yarışmaları, yine çip tasarımından biyoteknolojiye, elektronik harp sistemlerinden siber güvenliğe pek çok alanda gençlerimiz en yenilikçi fikirleri projelere ve nihayetinde teknoloji girişimlerine dönüştürdüğü muhteşem bir coşkuyu bizlerle paylaşıyorlar. Burada olmaktan mutluyuz. Diyarbakır'da bu heyecanı paylaşmaktan gururluyuz" dedi.

"Diyarbakır'da teknolojinin şenliği rüzgarı esiyor"

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar da, Diyarbakır'da teknoloji şenliği ve rüzgarının estiğini söyledi. Bayraktar, "Dicle Üniversitesinde üç yarışmamız, Mezopotamya Fuar Merkezi'nde de sekiz yarışmamız var. Toplam 5 bin öğrencimiz, finalist olarak kıyasıya insanlık yararına teknolojilerden tutun da biyoteknoloji, inovasyona kadar teknolojinin 11 farklı alanında yarışıyorlar. Toplamda 1 milyon 600 bin öğrencimiz başvurdu bu yarışmalara. 700 bin takım. Diyarbakır özelindeki yarışmalara da 1 milyon 300 bin öğrenci başvurdu. Bugün 5 bin öğrencimizin dünyaya damgasını vuracak eserlerini ilkokuldan liseye, üniversiteye ve yüksek lisansa kadar her alanda, çepeçevre her alanda onların eserlerine tanıklık etmeye, bu iftihar tablosuyla gurur duymaya geldik. Bakanımız, yürütücü kurum olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı burada. Tabii biz bu tabloyla iftihar ediyoruz. Teknolojinin rüzgarı TEKNOFEST Güneydoğu'da esecek. Tüm dost ve kardeş coğrafyalara, tüm insanlığa ve milletimize inşallah çok parlak bir geleceğin inşası, yarınların dünyasının inşasını bu nesiller gerçekleştirecek. Biz herkesi Diyarbakır'a bekliyoruz. 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde de bu topraklarda, Şanlıurfa'da, TEKNOFEST Güneydoğu'nun merkezinde büyük bir şölen olarak kutlanmaya devam edecek. Tüm dost ve kardeş coğrafyaları bu teknoloji rüzgarına, bu şölene bekliyoruz" ifadelerini kullandı.