Kademeli Emeklilik Zorunluluk

Politika

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, adil ve dengeli bir kademeli emeklilik sisteminin hayata geçirilmesinin kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan düzenleme ile 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişli vatandaşlara yaş gözetmeksizin emeklilik hakkı tanındığını ancak 9 Eylül 1999 sonrası çalışma hayatına atılan milyonlarca çalışanın kapsam dışı bırakıldığını savundu.

EYT düzenlemesiyle milyonlarca kişinin büyük bir mağduriyet yaşadığını dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Bu mağduriyet defalarca dile getirilmiş ancak bugüne kadar yetkililerden adil bir çözüm yönünde herhangi bir adım atılmamıştır. Bugün milyonlarca insan yalnız bir gün farkla 17 ile 20 yıl arasında daha fazla çalışmak zorunda bırakılmıştır. Bu, sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmayan büyük bir adaletsizliktir. Bir iş yerinde, aynı tarihte çalışmaya başlayan iki kişiden biri bugün 43 yaşında emekli olurken diğeri 60 yaşına kadar beklemek zorundadır. Bu hukuk, vicdan ve adalet ilkeleriyle bağdaşmamaktadır."

Kaya, sosyal devlet ilkesi gereği olarak adil ve dengeli bir kademeli emeklilik sisteminin hayata geçirilmesinin kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

Basın toplantsına Emeklilikte Adalet Derneği üyeleri de katıldı.