Kadın İşçiler İçin Mücadele

Politika

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, Türkiye'nin dört bir yanında daha iyi çalışma koşulları için örgütlenme mücadelesi veren kadın işçilerin yanında olduklarını belirtti.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, memleketin birçok bölgesinde özellikle kadınların öncülüğünde sendikalaşma mücadeleleri başlatıldığını anlattı.

İstanbul, İzmir ve Kocaeli'nde örgütlenme mücadelesi verenleri ziyaret ettiklerini söyleyen Demir, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne günler kaldı ve bugün memleketin dört bir tarafında özellikle kadın işçiler, ekmekleri için, çocuklarına daha iyi bir gelecek için, üreterek memlekete katkı yapmak için yoğun mesai harcıyorlar." diye konuştu.

Kadın işçilerin, son yıllarda çalışma koşullarındaki olumsuzluklar nedeniyle daha fazla direniş gösterenlerin başında geldiğini ifade eden Demir, Türkiye'nin dört bir yanında daha iyi çalışma koşulları için örgütlenme mücadelesi veren kadın işçilerin yanında olduklarını bildirdi.

EMEP'li Demir'in ardından, İzmir'de serbest bölgede faaliyet gösteren bir tekstil firmasında örgütlenme mücadelesi başlatan işçiler, sorunlarını aktardı.