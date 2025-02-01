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Politika

Kadın Temsil Oranı Yüzde 20

Bakan Özdemir, AK Parti döneminde meclisteki kadın temsil oranının yüzde 4'ten yüzde 20'ye çıktığını açıkladı.

01.02.2025 19:20
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Bakan Özdemir: "Bugün meclisteki kadın temsil oranımız yüzde 20. Bunu AK Parti yaptı"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Sivas'ta AK Parti Kadın Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarıyla kadınların meclisteki temsil oranının yüzde 4'ten yüzde 20'ye çıktığını söyledi

SİVAS - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Sivas'ta AK Parti Kadın Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarıyla kadınların meclisteki temsil oranının yüzde 4'ten yüzde 20'ye çıktığını söyledi.

Sivas AK Parti İl Kadın Kolları Kongresi'nde konuşan Özdemir, AK Parti iktidarıyla kadınların meclisteki temsil oranının yüzde 4'ten yüzde 20'ye çıktığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kadınlar için de devrim niteliğinde değişiklikler hayata geçirdik. Kadınlar her alanda daha güçlü. Biliyorsunuz kadınlar bir dönem okullardan alıkonuldu. Üniversiteye gidemediler, iş hayatına katılamadılar. Cumhurbaşkanımız 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan etti. Ailenin her bir ferdini güçlendirmek adına çok önemli bir yıl ilan ettik. Fakat biz Aile Yılı dedikçe bazıları zıplıyor, rahatsız oluyor. Diyorlar ki 'Siz kadınları eve kapatmak, güçsüz kılmak istiyorsunuz' diyorlar. Bu kadınlar üniversiteye gidemediğinde siz neredeydiniz ve sesiniz çıktı mı? Bu kadınlar çalışamadığında sizlerin sesi çıktı mı? Bu kadınlar meclise giremediğinde sizlerin sesi çıktı mı, sizler neredeydiniz? O dönemler sizi rahatsız etmiyordu. Çünkü o zaman sizin gibi olmayanları siz evde biliyordunuz. 2002 yılında mecliste kadın temsil oranı yüzde 4'tü. O zaman kadın temsili ile ilgili sesiniz çıkıyor muydu? Bugün meclisteki kadın temsil oranımız yüzde 20. Bunu AK Parti yaptı. Sadece okumak isteyen kız çocuklarının değil, siyasette, karar alma mekanizmalarında kadınların güçlü bir şekilde var olmalarını sağladık, sesini duyduk, yollarını açtık. İş hayatında kadınların daha fazla yer almalarını sağladık" dedi.

"Tüm kadınlar eşit oldu"

Özdemir, devrim niteliğinde yeniliklerle tüm kadınların eşit olduğunu ifade ederek şunları söyledi. "Şiddete, ayrımcılığa, eşitsizliğe karşı hep birlikte mücadele ettik. Türkiye'nin geleceğini kadınlarla birlikte inşa ettik. Tüm bunları sizlerle birlikte yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devrim niteliğinde yenilikler hayata geçirirken tüm kadınlar eşit oldu. Sadece bir kesimin değil. Ben 2009 yılında Brüksel'de Avrupa'nın ilk başörtülü Milletvekili olduğumda Türkiye'den arkadaşlarımız gelirdi ve derdi ki; 'Sen orada başörtün ile gidebiliyorsun ama biz Türkiye'de gidemiyoruz' derlerdi. Artık Türkiye'de başörtülü milletvekili var, başörtülü bakan var, rektör, doktor, mühendis, hakim, savcı, polis var. Başörtülü, başörtüsüz tüm kadınlarımız eşit oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kadın Temsil Oranı Yüzde 20 - Son Dakika

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