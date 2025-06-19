Kadına Yönelik Şiddet Raporuna Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Kadına Yönelik Şiddet Raporuna Tepki

19.06.2025 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti ve EMEP milletvekilleri, TBMM raporunu eleştirerek kadına şiddeti yapı olarak tanımladı.

DEM Parti ve EMEP'li bazı milletvekilleri, Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonunca hazırlanan taslak rapora tepki gösterdi.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya ve İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Muş Milletvekili Sümeyye Boz Çakı, Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan ve EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, TBMM'de düzenledikleri ortak basın toplantısında Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonunca hazırlanan taslak rapora ilişkin değerlendirmede bulundu.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Kaya, komisyonda itiraz ettikleri konuların raporda yer almasını ve dinlemek istedikleri bazı sivil toplum örgütlerinin komisyon toplantılarına davet edilmemesini eleştirdi.

Arabuluculuk uygulamasının aile mahkemelerinde asla uygulanmaması gerektiğini söyleyen Kaya, "Kadınların, ataerkil kodların çok güçlü olduğu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin çok keskin bir şekilde hissettirildiği, özellikle devlet tarafından üretilen politikalarla hissettirildiği bir coğrafyada, kadınların ekonomik olarak bağımsız olmadığı, ne yazık ki erkeğe bağımlı olduğu durumların çokça yaşandığı bir coğrafyada, arabuluculuk mekanizmasından söz edemeyiz, asla söz konusu olamaz." ifadesini kullandı.

"Aile kavramı" adı altında kadınların hedef alındığını ileri süren Kaya, şiddeti rehabilite edilecek bir mesele olarak görmediklerini, bunun yapısal bir mesele olduğunu savundu.

İstanbul Milletvekili Özgül Saki de raporda kullanılan dili eleştirerek, "Burada bütün dil 'erkekler sorun çözer, kadınlar, kendileri hakkında kim ne diyecek diye mağdur olarak bekler'. Rapor bu anlamda yazılmış." sözlerini sarf etti.

Raporda "kadın"ın olmadığını iddia eden Saki, "Kadın sözcüğü geçiyor ama o kadının yerinde aile var bir bütün olarak, kadın yok. Mağduriyet içinde olan kadını zaman zaman tanımlıyor, mağduriyeti giderici tedbirler meselesinde de ama 'erkeği de anlamak lazım' gibi bir politika öneriliyor." diye konuştu.

DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz Çakı ise iktidarın, raporda "kendi yönetme biçimine ve kendi şekillendirdiği kadın formuna" uygun önerilerde bulunduğunu, komisyondaki tartışmaların "arşivlere kaldırıldığını" söyledi.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan da raporun kadına şiddet konusundaki yaklaşım biçimini ve Aile Yılı'nı eleştirdi.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir ise komisyonun kurulma biçiminin, içeriğinin ve ortaya koyduğu raporun meşru olmadığını ileri sürdü.

Kaynak: AA

Kadına şiddet, DEM Parti, Politika, Hukuk, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Politika Kadına Yönelik Şiddet Raporuna Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kassam Tugayları’ndan Gazze’de İsrail’e ağır darbe Kassam Tugayları'ndan Gazze'de İsrail'e ağır darbe
Usta sanatçı Mehmet Erenler son yolculuğuna uğurlandı Usta sanatçı Mehmet Erenler son yolculuğuna uğurlandı
Zehra Güneş’in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu Zehra Güneş'in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu
ABD Senatosu’nda İran alarmı Tüm senatörlere gizli brifing yapılacak ABD Senatosu'nda İran alarmı! Tüm senatörlere gizli brifing yapılacak
Önce annesinin mezarını ziyaret etti, intihar etti Önce annesinin mezarını ziyaret etti, intihar etti
Evladına merdivende tekme atan baba suç makinesi çıktı Evladına merdivende tekme atan baba suç makinesi çıktı
İstanbul’da otomobilde kanlı infaz İstanbul'da otomobilde kanlı infaz
İran’dan İsrail’e misilleme Soroka hastanesini füzelerle vurdu İran'dan İsrail'e misilleme! Soroka hastanesini füzelerle vurdu
Hazırlıkları tam 4 ay sürdü Antalya’da dev uyuşturucu operasyonu Hazırlıkları tam 4 ay sürdü! Antalya'da dev uyuşturucu operasyonu
ABD’nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor: Seyirci kalamayız ABD'nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor: Seyirci kalamayız
Benzin ve motorine gece yarısı çifte zam Benzin ve motorine gece yarısı çifte zam

07:51
Avrupa ülkesi savaşta İran’dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor
07:03
Savaşta 8. gün İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
00:55
İran Dışişleri Bakanı Arakçi’ye suikast girişimi
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'ye suikast girişimi
20:36
Trump: İran’a saldırıp saldırmama kararımı iki hafta içinde vereceğim
Trump: İran'a saldırıp saldırmama kararımı iki hafta içinde vereceğim
19:44
ABD ile İran arasında görüşme iddiası İran o teklifi reddetmiş
ABD ile İran arasında görüşme iddiası! İran o teklifi reddetmiş
10:05
Liverpool’un genç yeteneği tatil için Bodrum’u seçti Ödediği hesap çok konuşuldu
Liverpool'un genç yeteneği tatil için Bodrum'u seçti! Ödediği hesap çok konuşuldu
10:04
İran’ın vurduğu Tel Aviv’de büyük yıkım
İran'ın vurduğu Tel Aviv'de büyük yıkım
09:50
Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda şahane gol
Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol
09:46
Genç kızların otel odasında korku dolu anları Telefona sarılıp babalarını aradılar
Genç kızların otel odasında korku dolu anları! Telefona sarılıp babalarını aradılar
09:44
Trump kararı duyunca resmen çıldırdı: Gerçek bir aptal
Trump kararı duyunca resmen çıldırdı: Gerçek bir aptal
08:58
Putin’den İran’a destek: Sinyalleri verdik, seçenekler masada
Putin'den İran'a destek: Sinyalleri verdik, seçenekler masada
08:58
Acun Ilıcalı’dan Müge Anlı’ya canlı yayında övgü
Acun Ilıcalı'dan Müge Anlı'ya canlı yayında övgü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2025 08:10:55. #7.13#
SON DAKİKA: Kadına Yönelik Şiddet Raporuna Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.