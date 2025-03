Kadınlar, Güçlü Toplumların Temel Taşıdır

MHP Grup Başkanvekili Kılıç: "Bir anne olarak yeni nesilleri yetiştiren, bir çalışan olarak ülke ekonomisine katkı sağlayan, bir bilim insanı, bir sanatçı, bir lider olarak her alanda varlığını gösteren kadınlarımız, güçlü toplumların temel taşlarıdır"

ANKARA - MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, "Bir anne olarak yeni nesilleri yetiştiren, bir çalışan olarak ülke ekonomisine katkı sağlayan, bir bilim insanı, bir sanatçı, bir lider olarak her alanda varlığını gösteren kadınlarımız, güçlü toplumların temel taşlarıdır. Ancak ne yazık ki tarih boyunca kadınlar eşit haklara sahip olabilmek için büyük mücadeleler vermişlerdir. Günümüzde de kadınların ekonomik ve sosyal ve siyasi hayatta daha fazla yer alması için hepimize düşen sorumluluklar mevcuttur" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç ve Adana milletvekili Ayşe Sibel Ersoy basın toplantısı düzenleyerek 8 Mart Kadınlar Günü'ne ilişkin açıklama yaptılar.

Kılıç, kadının toplumun temel direği olduğunu söyleyerek, "Bir anne olarak yeni nesilleri yetiştiren, bir çalışan olarak ülke ekonomisine katkı sağlayan, bir bilim insanı, bir sanatçı, bir lider olarak her alanda varlığını gösteren kadınlarımız, güçlü toplumların temel taşlarıdır. Ancak ne yazık ki tarih boyunca kadınlar eşit haklara sahip olabilmek için büyük mücadeleler vermişlerdir. Günümüzde de kadınların ekonomik ve sosyal ve siyasi hayatta daha fazla yer alması için hepimize düşen sorumluluklar mevcuttur. Milli Yükseliş İradesi isimli parti programımızda da bahsedildiği gibi uzun süreli işsizlerin, gençlerin, kadınların ve dezavantajlı grupların istihdamını özendirmek amacıyla istihdam esaslı teşvik politikası uygulanması gerekmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, şuna inanmak lazımdır ki dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Biz bu anlayışla kadınlarımızın hayatın her alanında hak ettikleri konumda olmaları için hep birlikte çalışmalıyız. 2025 yılının aile olarak ilan edilmesi de toplumun temel taşı olan ailenin güçlendirilmesi için önemli bir adımdır. Aile, bireyin güven ve sevgi içinde yetişmesini sağlayan en önemli kurumdur ve kadınlar bu yapının temel bireydirler. Milli ve manevi değerlerin korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında milli bütünlüğün ve dayanışmanın pekiştirilmesinde aile kurumu büyük önem taşımaktadır. Kadınlarımızın aile içinde ve toplumda hak ettikleri değeri görmeleri güçlü bir nesne yetişmesini sağlayacaktır. Aile yapısının korunması biz kadınların ekonomik ve sosyal hayatta desteklenmesiyle mümkündür. Bu nedenle kadınlarımızın iş ve aile hayatını uyum içinde sürdürebilmeleri için gerekli politikaların ve destek mekanizmalarının arttırılması büyük önem taşımaktadır. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadınların daha görünür olması, şu anda tüm milletvekilleri içinde yüzde 20 oranında olan kadın milletvekili sayısının arttırılması kadın temsili açısından son derece büyük önem arz etmektedir. Kadınlarımızın eğitim düzeylerine yüklenmesi, iş hayatında ve karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almaları, daha fazla üst düzey yönetici okullarının sağlanması toplumda kadınların konumunu güçlendirdiği gibi hoşgörünün, huzurun ve barışın tesisinde de çok önemli bir rol oynayacaktır" dedi.

Ersoy, Türk kadınının yalnızca bir anne, bir eş ya da bir evlat olmadığını söyleyerek, "Aynı zamanda milletin ruhunu şekillendiren, vatan savunmasında en ön safta yer alan, alın teriyle üretime katkı sunan, ilmiyle geleceğe ışık tutan bir iradenin adıdır. Türk kadını geçmişten günümüze hem geleneksel rolleriyle hem de toplumsal değişimdeki öncü rolleriyle dikkat çeker. Türk kültür ve devlet geleneğinde kadın sadece sosyal hayatta değil siyasi hayatta da önemli rol oynamıştır. Eski çağ ve orta çağda Türk kadını bir mekana hapsolmaktan ziyade toplum içerisinde ve devlet yönetiminde oldukça aktif bir rol oynamıştır. Türkiye Cumhuriyet tarihinde ise kadınların toplumsal konumu köklü bir değişim içine girmiştir. Cumhuriyet dönemiyle birlikte kadınların toplumsal hayata daha aktif katılımı hedeflenmiştir. Kadınların eğitim erişimi önemli ölçüde artırılmış, Türk Medeni Kanunu'nun kabiliyle erkeklerle eşit haklara sahip olmuş ve seçme-seçilme hakkı tanılarak kadının siyasette temsili artırılmıştır. İlk kadın mühendisimiz ve Anıtkabir'in baş mühendisi Sabiha Halifat Gürayman'ın Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 1933 yılında ilk kadın muhtar olan Gül Esin'i de anmadan edemeyeceğim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne mebus olarak seçilen ilk kadın mebuslardan Hatı Çırpan, Atatürk'ün kendisine kadınların da erkekler gibi çalışıp çeşitli mevkiler yükselmesi konusunda ne düşünüyorsunuz sorusuna kadınlarımız bunu başarmak azmine sahiptir. Biz kadınlar hedefe yürüyecek ve cumhuriyet meşalesini her alanda taşıyacağız diyerek Türk kadının azmiyle her şeyi başarabileceğini belirtmiştir" ifadelerini kullandı.