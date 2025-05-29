Kaftancıoğlu Davası Ertelendi

ESKİ CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, 2023 Türkiye genel seçimleri sırasında, 27 Mayıs 2023'te Twitter hesabından attığı bir tweetle Türk Emniyetini ve Türk askeri teşkilatını aşağıladığı iddiasıyla açılan davanın duruşması görüldü. 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma 11 Aralık 2025 tarihine ertelendi.

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, 2023 Türkiye genel seçimlerinde 27 Mayıs 2023 tarihinde Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir tweetle Türk Emniyeti ve Türk askeri teşkilatını aşağıladığı iddiasıyla açılan davanın duruşması görüldü. Kaftancıoğlu hakkında, 'Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Duruşma, İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Kaftancıoğlu ve avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan Canan Kaftancıoğlu, "Savunmamı savcılık aşamasında vermiştim, aynısını tekrar ederim. Twitter hesabı bana aittir. Seçim günü, kolluk kuvvetlerinin mükerrer oy kağıdıyla oy kullandıkları bilgisinin gelmesi üzerine, bu şekilde iş yaparak çalıştıkları kurumların itibarını da zedeleyen bir durum olduğunu düşündüm. Buna yönelik bu tweeti attım. Atmış olduğum tweet, emniyet veya jandarmaya yönelik değildi; bu kurumları itibarsızlaştıran çalışanlarına yönelik attım. İşini iyi yapan kişilere yönelik rencide edici olduğunu düşünerek bu tweeti sildim. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi.

11 ARALIK 2025'E ERTELENDİ

Mahkeme, ara kararında sanığın duruşmalardan vareste tutulmasına; taraflarca sunulan taleplerin değerlendirilmesinden sonra, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilip gönderilmeyeceğinin celse arasında değerlendirilmesine karar verdi. Duruşma 11 Aralık 2025 tarihine ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, Kaftancıoğlu hakkında 'Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi.