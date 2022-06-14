Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü! Konuyla ilgili CHP'den ilk açıklama geldi - Son Dakika
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Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü! Konuyla ilgili CHP'den ilk açıklama geldi

14.06.2022 17:46

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliğinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Canan Kaftancıoğlu'nun 'üyeliğinin sonlandırıldığına' ilişkin yazısı bizim için siyaseten yok hükmündedir." ifadesine yer verildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü ve bu karar CHP Genel Merkezi'ne de iletildi. Bunun üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Parti Örgütü Ve Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, konuyla ilgili yazılı bir yaptı.

Salıcı'nın açıklaması şu şekilde:

"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Genel Merkezimize, İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu'nun 'Siyasi parti üyeliğinin sonlandırıldığını' bir yazı ile bildirmiştir.

"CHP, KUVAYİ MİLLİYE RUHUYLU KURULMUŞ BİR PARTİDİR"

Cumhuriyet Halk Partisi, hukuk bürolarında değil bir ulusun özgürlük ve tam bağımsızlık hedefiyle, Kuvayi Milliye ruhuyla savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi gönül bağını, Kurtuluş Savaşımızdan, sosyal adaletten, emek mücadelesinden alan bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi, üye formu doldurularak katılınan bir siyasi partiden çok, gönül bağıyla dahil olunan bir siyasi mücadeledir.

"GÖNÜL BAĞI, SADECE RESMİ ÜYELİK DEĞİLDİR"

Cumhuriyet Halk Partisi gönül bağı, sadece bir resmi üyelik değildir. Bu gönül bağı inançtır, yürektir, emektir, mücadeledir. Cumhuriyet Halk Partisi, ulu bir çınar gibi yüzyıldır aynı inanç ve kararlılıkla ülkemizin her ferdinin özgürlük ve refahı için mücadele veren bir partidir.

"BİZİM İÇİN SİYASETEN YOK HÜKMÜNDE"

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Canan Kaftancıoğlu'nun 'üyeliğinin sonlandırıldığına' ilişkin yazısı bizim için siyaseten yok hükmündedir.

"FİİLEN İL BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ SÜRDÜRECEK"

Genel Merkezimize gönderilen yazı, iktidar baskısı altındaki yargının, sözde kararının hukuksal sonucunu bildirmekten öte bir anlam ifade etmemektedir. Canan Kaftancıoğlu, partimize gönül bağı ile bağlı üyesi, bir mücadele neferi ve seçilmiş İl başkanımızdır, fiilen il başkanlığı görevini sürdürecektir."

YORUMLAR
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Son Dakika Politika Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü! Konuyla ilgili CHP'den ilk açıklama geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü! Konuyla ilgili CHP'den ilk açıklama geldi - Son Dakika
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