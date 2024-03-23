Kağıthane\'de Yeşil Vadi Yaşam Alanı\'nın 3. etabı ve Kampüs Bahçe açıldı

Kağıthane'de yapımı tamamlanan Yeşil Vadi Yaşam Alanı'nın 3. etabı ve beraberinde Kampüs Bahçe düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "5 yıl geçirdiğiniz zaman elinizde herhangi bir şey yoksa milletin karşısına çıkamazsınız. Hamdolsun biz söz verdiğimiz projelerin hepsini yerine getirdik. Üzerine yeni projeler koyarak da 100'den fazla projeyi bu dönem hayata geçirmiş olduk" dedi.
Kağıthane Belediyesi, ilk etabını Kasım 2022'de; ikinci etabını Ağustos 2023'te hizmete sunduğu Yeşil Vadi'nin üçüncü etabını dün açtı. Beraberinde yapımı tamamlanan Kampüs Bahçe de düzenlenen açılış töreniyle vatandaşların kullanımına sunuldu. Açılışa, Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker, Üniversite Rektörü Erkan İbiş, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk, belediyenin meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 30 bin metrekarelik ve 6 kilometre uzunluğundaki Yeşil Vadi 3'üncü etap alanında; bisiklet ve yürüyüş yolu, binlerce ağaç ve bitki türü, yeşil alanlar, çocuk bahçeleri, spor ve dinlenme alanları, evcil hayvanlar için pati parkı yer alıyor. Tamamlanan son etap çalışmasıyla birlikte Yeşil Vadi'nin uzunluğu 6 kilometreyi, toplam büyüklüğü ise 165 bin metrekareyi buldu.
"Söz verdiğimiz projelerin hepsini yerine getirdik"
Başkanlığı dönemindeki 5 yılda gerçekleştirdikleri projelerden bahseden Kağıthane Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın yeniden adayı olan Mevlüt Öztekin, "5 yıl çabuk geçiyor. 5 yıl geçirdiğiniz zaman elinizde herhangi bir şey yoksa milletin karşısına çıkamazsınız. Ama hamdolsun biz söz verdiğimiz projelerin hepsini yerine getirdik. Üzerine yeni projeler koyarak da 100'den fazla projeyi bu dönem hayata geçirmiş olduk. Sadece burada bulunduğumuz alan Yeşil Vadi Bisiklet ve Yürüyüş Yolunun 3. etabı. 1. etabını Kağıthane Belediyesi'nden şu anki Hasbahçe alanının sonuna kadar yaptık. 2. etabı bu viyadüğün altına kadar getirdik ve son etabını da buradan Vadi İstanbul Camii'nin olduğu yere kadarki bölgenin de bugün açılışını yapıyoruz. Toplamda 30 dönümlük bir alandan bahsediyorum" dedi.
"Tabiat Parkı'nı 4 milyon metrekarelik alanı da ilçemize kazandıracağız"
Yeşil Vadi alanının daha önce farklı amaçlarla kullanıldığını ifade eden Öztekin, "Burası farklı amaçlarla kullandığımız aynı zamanda görüntü açısından da insanların zorlandığı bir yerdi. Burada bizim kurban satış alanımız vardı. Bayramlarda kullandığımız alandı. Aynı zamanda araçların da ehliyet kursunda kullandığı alandı ama şimdi çok temiz ve güzel bir alana gelmiş oldu. Kağıthane'ye bir sürprizimiz var. İnşallah Kağıthane Tabiat Parkı'nı 4 milyon metrekarelik alanı da ilçemize kazandıracağız. Kağıthane Tabiat Parkı da şimdiden Kağıthane'mize hayırlı olsun diyorum. Otoparklar, kapalı pazaryerleri, çocuk bahçeleri, yeşil alanlar, millet kıraathaneleri gibi birçok projeyi hayata geçirdik ve geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
Önümüzdeki hafta Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimleri işaret eden Öztekin, "Hep beraber vatandaşlık görevi olarak sandığa gidiyoruz ve bu güzel çocuklarımız için oylarımızı vermiş olacağız. Kağıthane'de ben eminim bütün hemşehrilerimiz, 'Kalbimiz Kağıthane' diyecek ve birlikte yol yürüyeceğiz. İstanbul'da da hizmet dediğimizde, vatandaşlarla beraber yol yürüme dediğimizde zaman da Murat Kurum Başkanımız İstanbul'a çok yakışacaktır diyorum. İnşallah milletimiz 'Yeniden İstanbul' diyecek" ifadelerini kullandı.
"Büyükşehir Belediyesi daha 800 metrelik alanı maalesef bitiremedi"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vadinin diğer tarafında yürüttüğü projeyi daha bitiremediğinden bahseden Öztekin, "Vadinin iki tarafını da biz yapacaktık Büyükşehir Belediyesi dedi ki, 'Siz yapmayın, biz yapalım.', 'Tamam, bir tarafı siz bir tarafı biz yapalım' dedik. Hızlı şekilde tamamlamak istedik. Baktık ki biz 6 kilometrelik yolu bitirdik. Büyükşehir Belediyesi daha 800 metrelik alanı maalesef bitiremedi ve hala da çalışması devam ediyor. Önemli olan dertlenmek, hizmet etmek. Hizmet ettiğinizde milletinize böyle güzel armağanlar sunmuş oluyorsunuz" dedi. - İSTANBUL
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