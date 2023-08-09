Yer: Kahramanmaraş! Prensesi gezintiye çıkaran Togg kaza yaptı

Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş'ı ziyarete gelen Suudi Arabistan Prensesi Lamia Bint Majid Al Sauda, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'e tahsis edilen Togg marka araçla şehir turuna çıktı. Gezinti sırasında büyükşehir belediyesinin bulunduğu Azerbaycan Bulvarı'nda talihsiz bir kaza yaşandı.

Sözcü'de yer alan habere göre; Kahramanmaraş'ın plaka numarası ile şehrin adını oluşturan iki kelimenin baş harfleri olan K ve M ile, kentin düşman işgalinden kurtuluşu olan 12 Şubat'ı simgeleyen rakamların yer aldığı '46 KM 012' plakalı makam otomobili, plakası öğrenilemeyen bir otomobil ile çarpıştı.

DİĞER ARAÇTAKİ KİŞİLER YARALANDI

Çarpışmadan sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de Togg'dan inerek kazada hafif şekilde yaralandıkları bildirilen diğer araçtaki vatandaşların durumunu sordu.