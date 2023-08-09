Yer: Kahramanmaraş! Prensesi gezintiye çıkaran Togg kaza yaptı - Son Dakika
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Yer: Kahramanmaraş! Prensesi gezintiye çıkaran Togg kaza yaptı

09.08.2023 11:41

Kahramanmaraş'ı ziyarete gelen Suudi Arabistan Prensesi Lamia Bint Majid Al Sauda, yerli otomobil Togg ile yaptığı gezinti sırasında ufak bir kaza atlattı. Kaza sırasında direksiyon koltuğunda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör vardı.

Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş'ı ziyarete gelen Suudi Arabistan Prensesi Lamia Bint Majid Al Sauda, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'e tahsis edilen Togg marka araçla şehir turuna çıktı. Gezinti sırasında büyükşehir belediyesinin bulunduğu Azerbaycan Bulvarı'nda talihsiz bir kaza yaşandı.

Direksiyonda belediye başkanı vardı! Prensesi gezdiren Togg kaza yaptı

Sözcü'de yer alan habere göre; Kahramanmaraş'ın plaka numarası ile şehrin adını oluşturan iki kelimenin baş harfleri olan K ve M ile, kentin düşman işgalinden kurtuluşu olan 12 Şubat'ı simgeleyen rakamların yer aldığı '46 KM 012' plakalı makam otomobili, plakası öğrenilemeyen bir otomobil ile çarpıştı.

Direksiyonda belediye başkanı vardı! Prensesi gezdiren Togg kaza yaptı

DİĞER ARAÇTAKİ KİŞİLER YARALANDI

Çarpışmadan sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de Togg'dan inerek kazada hafif şekilde yaralandıkları bildirilen diğer araçtaki vatandaşların durumunu sordu.

YORUMLAR (6)
  • Hamit Gündoğdu: Milletin oylarıyla seçilen ve yerel yönetimde en üst makam olan büyük şehir belediye başkanı bir Arap prensesin makam şoförü olmuş.. işte utanılacak durum bu olsa gerek.ama ülkeyi yönetenlerin yüzü bile kizarmiyor... Cevap Yaz 56 17 Yayından Kaldır
  • Emre ÖZER: Yürüyen Toog kalmayacak sayenizde Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • süleyman hakan gökşen: prenses gezecek başka yer bulamamış mı ? Cevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
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