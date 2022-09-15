Kahramanmaraş haberleri! Remzi Çayır: Vicdanı olan herkesi Kahramanmaraş Adliyesi'ne çağırıyorum

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, " Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasını dava edinenlere, Milli Yol Partililere, Alperenlere ve vicdanı olan tüm insanlara buradan sesleniyorum 5 Ekim günü Kahramanmaraş'ta biz bulunacağız. Bütün halkımızı oraya sadece bu çelişkiyi, bu paradoksu, bu işi ana ekseninden uzaklaştırma çabasını protesto etmek amacıyla adalet istemi olan herkesi Kahramanmaraş Adliyesi'ne çağırıyorum" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin genel merkezinde haftalık değerlendirme toplantısı düzenledi. Çayır, vefat eden Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü hakkında açılan davaları hatırlatarak, "Dün Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu'nun ana davası olmasa bile yan davalarından biri görüldü. Emre Karabağ isimli bir vatandaş, gazeteci İsmail Güneş ile 25 dakika görüşme yapıyor vaka esnasında. Savcılık bu konu ile ilgili bir iddianame hazırlıyor. Bahsi geçen insan mahkemede, böyle bir konuşmayı yapmadığını, iddia ediyor. İlgili mecra yani iletişim mecrası daha önce verdiği raporda böyle bir görüşmenin yapıldığını kayıtlarla mahkemeye sunuyor. Sonra bir daha bu bilgilerin ve belgelerin mahkeme tarafından görülmesi için istemde bulunuyor. İlgili mecra 2 yıl sonra bilgilerin saklanmadığını, bilgilerin imha edildiği ile ilgili görüş sarf ederek böyle bir belgeyi göndermedi. Göndermeyince ne oldu? Orada görülen dava ne yazık ki kapatıldı. Dün davalardan bir tanesi Sivas'ta kapatıldı. 5 Ekim 2022'de Kahramanmaraş Adliyesi'nde hırsızlık davası görülecek. Muhsin Yazıcıoğlu'nun suikast davası görülmeyecek. Böyle bir dava açılmadı. Böyle bir dava şu an ne kamuoyu gündeminde ne yargının gündeminde. Muhsin Yazıcıoğlu'nun suikasti ile ilgili herhangi bir adım atılmış değil" ifadelerini kullandı.

Yazıcıoğlu'nun helikopterden sökülen alet edevat ile ilgili bir hırsızlık iddianamesinin Göksun Adliyesi'nden Kahramanmaraş Adliyesi'ne devredildiğini aktaran Çayır, "Sona doğru gelindi. Aslında korkunç ürkütücü gerçekten insafı ve vicdanı zorlayan bir takım hadiseler zuhur ediyor. Konu ile alakası olmayan, hadiseyi bulandırmak için ne kadar resim, ifade beyan varsa hepsi dosyanın içine konulmuş vaziyette. Yani ana ekseninden şu veya bu şekilde uzaklaştırmak için her şey yapılmış vaziyette. Yakında göreceksiniz birkaç kişi hırsızlık davasından ötürü birkaç yılla cezalandırılacak ve bu dosya da kapatılacak. Belki kapatılması 2023 seçimlerinden sonraya bırakılacak. Sebebi belli, kamuoyunda güya dava görülüyormuş resmi ve havası sunmak için. Onun için buradan sesleniyorum bütün Muhsin Yazıcıoğlu severlere. Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasını dava edinenlere, Milli Yol Partililere, Alperenlere ve vicdanı olan tüm insanlara buradan sesleniyorum. 5 Ekim günü Kahramanmaraş'ta biz bulunacağız. Bütün halkımızı oraya sadece bu çelişkiyi, bu paradoksu, bu işi ana ekseninden uzaklaştırma çabasını protesto etmek amacıyla adalet istemi olan herkesi Kahramanmaraş Adliyesi'ne çağırıyorum" diye konuştu.

'30 EKİM'DE UMUDUN MEŞALESİNİ YAKACAĞIZ'

Umutsuzluğa gerek olmadığını söyleyen Çayır, 30 Ekim'de Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek 1'inci Olağan Kongre'ye işaret ederek, "Biz buradayız, bayrağı kaldırdık ve milletin istikbaline ve hizmetine talibiz. 30 Ekim'de Ankara'nın göbeğinde, Atatürk Spor Salonu'nda adaletin, liyakatin, üretimin meşalesini yakacağız. Velhasıl umudun meşalesini yakacağız. Bunun için çalışmak lazım. Sizin sandığınızdaki altının bir değeri yoktur. Ne zaman değerlenir bilir misiniz? İnsanlar ile buluştuğunda. Hepinizin aklında bilgi altınınız var. Ben her zaman söylüyorum onlar babalarının evlerinde modern oyuncaklar ile çocukluklarını geçirirken biz hücre evinde işkence altında çocukluğumuzu ve gençliğimizi geçirmiştik. Farkımız bu" dedi.

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