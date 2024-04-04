Kahramanmaraş ve Şanlıurfa\'da belediye başkanları mazbatalarını aldı

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan bazı belediye başkanları mazbatalarını aldı.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde AK Parti'den belediye başkanı seçilen Koray Kıraç'a adliyede mazbatası teslim edildi.
Daha sonra belediye binasına geçen Kıraç, kendisini belediye başkanlığı makamına layık gören ilçe halkını mahcup etmeyeceğini söyledi.
Depremi yaşayan bir şehir olduklarını ve planlı bir çalışmayla Afşin'i ayağa kaldıracaklarını dile getiren Kıraç, "Farklı, şeffaf, denetlenebilir bir belediyecilik anlayışıyla işçileriyle memurlarıyla çalışkan, daha dinamik, hukuka, kurallara uyarak bölgemizde en iyi belediye olacağımıza inanıyorum." dedi.
Kıraç'a, AK Parti Afşin İlçe Başkanı Burhan Karabulut, MHP Afşin İlçe Başkanı Süleyman Aycan, parti yöneticileri ve vatandaşlar eşlik etti.
Nurhak
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde CHP'den belediye başkanı seçilen İlhami Bozan, Nurhak Adliyesinde düzenlenen törende mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Emine Tekin'den aldı.
Bozan, kendisine destek veren partililere ve vatandaşlara teşekkür ederek, belediye hizmet binasına geçip göreve başladı.
Ekinözü
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde CHP'den belediye başkanı seçilen Harun Vicdan, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Yaşar Apay'dan mazbatasını aldı.
Daha sonra belediye binasına geçen Vicdan, Bilal Eker'den görevi devraldı.
Vicdan, desteklerinden dolayı ilçe sakinlerine teşekkür ederek, seçimin sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulundu.
Elbistan
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde CHP'den belediye başkanı seçilen Erkan Gürbüz, İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törende mazbatasını aldı.
Birlik ve beraberlik mesajı veren Gürbüz, seçimlerin geride kaldığını artık hizmet döneminin başladığını söyledi.
Gürbüz, "Devraldığımız bu görev, Elbistan'ın aydınlık ve güzel yarınlarının yürüyüşünün başlangıcıdır. Elbistan'ı bize emanet eden tüm hemşerilerime yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Bize düşen görev bundan sonra bayrağı daha ileriye taşımak için daha çok çalışmak olacak." şeklinde konuştu.
Gürbüz daha sonra Elbistan Belediye Başkanvekili Ali Demir'den görevi devraldı.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AK Parti'den yeniden belediye başkanı seçilen Mehmet Canpolat, İl Seçim Kurulunda mazbatasını aldı.
Mazbata töreninin ardından belediyeye geçen Canpolat, Haliliye için çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini söyledi.
Kendisine destek olan herkese teşekkür eden Canpolat, "Hemşerilerimin desteği ile kazanan Haliliye olmuştur. Bize düşen ise yine çok çalışmak olacak. Memleketimiz, göz bebeğimiz Haliliye için canla başla gece gündüz demeden çalışacağız." dedi.
Karaköprü
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Nihat Çiftçi, İl Seçim Kurulunda mazbatasını aldı.
Daha sonra belediyeye geçen Çiftçi, yaptığı açıklamada, daha önce de başkan olarak görev yaptığı Karaköprü'ye yeniden hizmet etmenin heyecanını yaşadığını söyledi.
Karaköprü'nün layık olduğu hizmeti alacağını dile getiren Çiftçi, kendisine destek olan herkese teşekkür etti.
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti. Erbaş, Edirne Valiliği'nde gerçekleşen ziyarette, Diyanet İşleri Başkanlığının kentteki çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Vali Sezer, Erbaş'a teşekkür ederken, Erbaş da Edirne'de olmaktan ve Selimiye gölgesinde düzenlenecek iftara katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
Düzce Valisi Selçuk Aslan başkanlığında yapılan toplantıda, Ramazan Bayramı tedbirleri ele alındı. Bayram süresince Düzce'de toplamda bin 555 polis ve jandarma görev yapacak. İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı bünyesindeki personel sayısıyla huzur ve güvenliğin sağlanması hedefleniyor.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önem verdiği Söğüt'ün MHP'li yeni Belediye Başkanı Ferhat Durgut mazbatasını aldı. Durgut, seçimde en yakın rakibine 606 oy fark atarak Söğüt Belediye Başkanı seçildi.
Aydın'ın Buharkent ilçesinde yapılan yerel seçimlerde AK Partili Mehmet Erol, 3. dönem için belediye başkanlığı mazbatasını alarak güven tazeledi. Başkan Erol, seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaparak teşekkürlerini iletti.
MHP'den Suluova Belediye Başkanı seçilen Rıfat Uzun, mazbatasını alarak görevine başladı. Uzun, belediye binasında partililerle buluşarak görevi devraldı. Suluova'da gönül seferberliği hareketi başlatacaklarını belirten Uzun, daha yaşanabilir bir şehir için çalışacaklarını söyledi.
MHP'den Belen Belediye Başkanı seçilen İbrahim Gül, İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törende mazbatasını aldı. Gül, ilçenin her mahallesine eşit hizmet ulaştırmak için çalışacağını açıkladı. Törene AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Önder, MHP İlçe Başkanı Seyfullah Gürbüz, meclis üyeleri ve partililer de katıldı.
Keçiören'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanan Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Mesut Özarslan mazbatasını aldı. Özarslan, yaptığı konuşmada halkın belediyeciliğini yapacaklarını söyledi.
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