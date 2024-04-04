Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da belediye başkanları mazbatalarını aldı - Son Dakika
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Politika

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da belediye başkanları mazbatalarını aldı

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa\'da belediye başkanları mazbatalarını aldı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde AK Parti'den belediye başkanı seçilen Koray Kıraç, mazbatasını alarak göreve başladı. Nurhak, Ekinözü ve Elbistan ilçelerinde de CHP'den belediye başkanı seçilen İlhami Bozan, Harun Vicdan ve Erkan Gürbüz mazbatalarını alarak görevlerine başladı. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde AK Parti'den belediye başkanı seçilen Mehmet Canpolat ve Karaköprü ilçesinde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Nihat Çiftçi de mazbatalarını alarak göreve başladı.

04.04.2024 16:39
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Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan bazı belediye başkanları mazbatalarını aldı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde AK Parti'den belediye başkanı seçilen Koray Kıraç'a adliyede mazbatası teslim edildi.

Daha sonra belediye binasına geçen Kıraç, kendisini belediye başkanlığı makamına layık gören ilçe halkını mahcup etmeyeceğini söyledi.

Depremi yaşayan bir şehir olduklarını ve planlı bir çalışmayla Afşin'i ayağa kaldıracaklarını dile getiren Kıraç, "Farklı, şeffaf, denetlenebilir bir belediyecilik anlayışıyla işçileriyle memurlarıyla çalışkan, daha dinamik, hukuka, kurallara uyarak bölgemizde en iyi belediye olacağımıza inanıyorum." dedi.

Kıraç'a, AK Parti Afşin İlçe Başkanı Burhan Karabulut, MHP Afşin İlçe Başkanı Süleyman Aycan, parti yöneticileri ve vatandaşlar eşlik etti.

Nurhak

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde CHP'den belediye başkanı seçilen İlhami Bozan, Nurhak Adliyesinde düzenlenen törende mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Emine Tekin'den aldı.

Bozan, kendisine destek veren partililere ve vatandaşlara teşekkür ederek, belediye hizmet binasına geçip göreve başladı.

Ekinözü

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde CHP'den belediye başkanı seçilen Harun Vicdan, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Yaşar Apay'dan mazbatasını aldı.

Daha sonra belediye binasına geçen Vicdan, Bilal Eker'den görevi devraldı.

Vicdan, desteklerinden dolayı ilçe sakinlerine teşekkür ederek, seçimin sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Elbistan

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde CHP'den belediye başkanı seçilen Erkan Gürbüz, İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törende mazbatasını aldı.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Gürbüz, seçimlerin geride kaldığını artık hizmet döneminin başladığını söyledi.

Gürbüz, "Devraldığımız bu görev, Elbistan'ın aydınlık ve güzel yarınlarının yürüyüşünün başlangıcıdır. Elbistan'ı bize emanet eden tüm hemşerilerime yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Bize düşen görev bundan sonra bayrağı daha ileriye taşımak için daha çok çalışmak olacak." şeklinde konuştu.

Gürbüz daha sonra Elbistan Belediye Başkanvekili Ali Demir'den görevi devraldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AK Parti'den yeniden belediye başkanı seçilen Mehmet Canpolat, İl Seçim Kurulunda mazbatasını aldı.

Mazbata töreninin ardından belediyeye geçen Canpolat, Haliliye için çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini söyledi.

Kendisine destek olan herkese teşekkür eden Canpolat, "Hemşerilerimin desteği ile kazanan Haliliye olmuştur. Bize düşen ise yine çok çalışmak olacak. Memleketimiz, göz bebeğimiz Haliliye için canla başla gece gündüz demeden çalışacağız." dedi.

Karaköprü

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Nihat Çiftçi, İl Seçim Kurulunda mazbatasını aldı.

Daha sonra belediyeye geçen Çiftçi, yaptığı açıklamada, daha önce de başkan olarak görev yaptığı Karaköprü'ye yeniden hizmet etmenin heyecanını yaşadığını söyledi.

Karaköprü'nün layık olduğu hizmeti alacağını dile getiren Çiftçi, kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da belediye başkanları mazbatalarını aldı - Son Dakika

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