Kahta Belediye Başkanı Hallaç\'tan Kadir Gecesi Mesajı

Adıyaman Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Adıyaman Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, bu mübarek gecenin manevi yenilenme ve duaların kabulü için büyük bir fırsat sunduğunu belirtti.

Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen kutsal bir gece olduğunu belirten Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, "Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan'ın sonuna yaklaşırken, Kadir Gecesi'ne ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, sema kapılarının açıldığı ve duaların kabul edildiği bu gece, bizlere manevi yönden yenilenme fırsatı sunuyor" dedi.

Bu mübarek gecenin merhamet ve adalet duygularını yeniden hatırlamak için önemli bir vesile olduğunu belirten Başkan Hallaç, dünyada yaşanan acılara da değinerek, "Ne yazık ki bugün İslam coğrafyası zulüm ve gözyaşıyla sarsılıyor. Başta Gazze olmak üzere, Filistin topraklarında masum sivillerin üzerine yağan bombalar vicdanları yaralıyor. Kadınların, çocukların ve yaşlıların hedef alındığı bu vahşet karşısında insanlık sessiz kalmamalı. Mazlumların yanında dualarımızla, kalbimizle ve dilimizle durmalıyız" ifadelerini kullandı.

Bu mübarek gecenin barış ve hoşgörü ortamının güçlenmesine vesile olması temennisinde bulunan Başkan Hallaç, "Kadir Gecesi'nin ilçemize, ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur, sağlık, esenlik ve bereket getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Tüm hemşerilerimin ve İslam dünyasının Kadir Gecesi mübarek olsun" ifadelerine yer verdi. - ADIYAMAN