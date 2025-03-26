Kahta Belediye Başkanı Hallaç'tan Kadir Gecesi Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kahta Belediye Başkanı Hallaç'tan Kadir Gecesi Mesajı

Kahta Belediye Başkanı Hallaç\'tan Kadir Gecesi Mesajı

Adıyaman Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajında bu mübarek gecenin manevi yenilenme ve duaların kabulü için büyük bir fırsat sunduğunu vurguladı. Ayrıca, İslam coğrafyasında yaşanan zulüme karşı sessiz kalmamamız gerektiğini belirtti.

26.03.2025 15:48  Güncelleme: 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Adıyaman Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, bu mübarek gecenin manevi yenilenme ve duaların kabulü için büyük bir fırsat sunduğunu belirtti.

Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen kutsal bir gece olduğunu belirten Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, "Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan'ın sonuna yaklaşırken, Kadir Gecesi'ne ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, sema kapılarının açıldığı ve duaların kabul edildiği bu gece, bizlere manevi yönden yenilenme fırsatı sunuyor" dedi.

Bu mübarek gecenin merhamet ve adalet duygularını yeniden hatırlamak için önemli bir vesile olduğunu belirten Başkan Hallaç, dünyada yaşanan acılara da değinerek, "Ne yazık ki bugün İslam coğrafyası zulüm ve gözyaşıyla sarsılıyor. Başta Gazze olmak üzere, Filistin topraklarında masum sivillerin üzerine yağan bombalar vicdanları yaralıyor. Kadınların, çocukların ve yaşlıların hedef alındığı bu vahşet karşısında insanlık sessiz kalmamalı. Mazlumların yanında dualarımızla, kalbimizle ve dilimizle durmalıyız" ifadelerini kullandı.

Bu mübarek gecenin barış ve hoşgörü ortamının güçlenmesine vesile olması temennisinde bulunan Başkan Hallaç, "Kadir Gecesi'nin ilçemize, ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur, sağlık, esenlik ve bereket getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Tüm hemşerilerimin ve İslam dünyasının Kadir Gecesi mübarek olsun" ifadelerine yer verdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kadir Gecesi, Politika, Yaşam, Kahta, Son Dakika

Son Dakika Politika Kahta Belediye Başkanı Hallaç'tan Kadir Gecesi Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti
Akaryakıta zam geldi İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Japonya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor Japonya'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı
İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
Lütfü Savaş’ın CHP’nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret Lütfü Savaş'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret
İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı

17:56 İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
17:30 Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
16:47 Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
16:25 Lütfü Savaş’ın CHP’nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret Lütfü Savaş'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret
15:03 İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
08:08 Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı
08:05 Japonya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor Japonya'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
07:57 Akaryakıta zam geldi İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar
07:54 Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti
07:42 Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 19:09:18. #7.13#
SON DAKİKA: Kahta Belediye Başkanı Hallaç'tan Kadir Gecesi Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement