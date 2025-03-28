Kahta Belediyesi, iftar sofrası kurdu

Adıyaman Kahta Belediyesi, Ramazan'ın bereketini birlikte paylaşmak amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde "Gönül Sofrası" kurarak vatandaşları iftar sofrasında bir araya getirdi.

Gönül Sofrası etkinliği, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan manevi bir atmosferde gerçekleştirildi. Vatandaşlar, bu anlamlı akşamda gönüllerini bir sofrada birleştirerek, Ramazan'ın ruhunu birlikte yaşadılar.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, bu anlamlı etkinlikte yaptığı açıklamada, "Bu akşam Gönül Soframızı kurarak kıymetli hemşerilerimizle buluştuk. Ramazan'ın bereketini birlikte paylaşmanın, aynı sofrada buluşmanın huzurunu yaşadık. İftar vesilesiyle vatandaşlarımızla sohbet ederek birlik ve beraberliğimizi pekiştirdik" dedi.

Başkan Hallaç, programa katılarak kendilerini yalnız bırakmayan tüm vatandaşlara teşekkür etti. Hallaç, "Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" diyerek duygularını paylaştı.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ve ekibine gönülden teşekkürlerini ileterek, "Bu anlamlı iftar sofrasında bir araya gelmemizi sağlayan Belediye Başkanımıza ve tüm ekibine teşekkür ediyoruz. Ramazan'ın manevi atmosferini bu şekilde yaşamak bizler için çok değerli. Allah, birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin" ifadelerini kullandılar. - ADIYAMAN