Kahta Belediyesi\'nden Ramazan Dayanışma Programı

Politika

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi ramazan ayının manevi atmosferini Kahta'da en güzel şekilde yaşatmak için "Gönül Belediyeciliği" anlayışıyla kapsamlı bir Ramazan Dayanışma Programı hazırladı.

Ramazan'ın bereketini, paylaşma ve dayanışma ruhunu hep birlikte hissettirecek bu programda, iftar sofralarından manevi sohbetlere, ihtiyaç sahiplerine yardımlardan kültürel etkinliklere kadar geniş kapsamlı organizasyonlar yer alıyor.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç yaptığı açıklamada, "On bir ayın sultanı, rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif'in tüm hemşehrilerimize hayırlar getirmesini diliyoruz. Bu mübarek ayda, gönüllerimizi birleştirerek sofralarımızı bereketlendirecek, ihtiyaç sahipleriyle dayanışmamızı güçlendirecek ve ramazanın ruhunu hep birlikte yaşayacağız. Bu ramazanda, bereketi ve paylaşmayı büyüterek, gönülden gönüle köprüler kuruyoruz" dedi.

Başkan Hallaç Kahta Belediyesi'nin ramazan ayına hazırlanan özel programı şu şekilde sıraladı.

"Yavuz Selim Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'nda ramazanın ruhunu yaşamak ve toplumsal dayanışmayı artırmak amacıyla Kahta Belediyesi, geleneksel Ramazan Çarşısı'nı kuruyor. Bu çarşıda iftariyelik ürünler, el emeği hediyeler, yöresel lezzetler, geleneksel sanatlar, kültürel etkinlikler ve alışveriş alanları, dostlukların, sohbetlerin ve iyiliklerin buluştuğu bir atmosfer var.

Kahta Belediyesi, Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak için her hafta farklı bir mahallede Semt Gönül Sofraları kurarak 2 bin kişilik iftar yemeği verilecek. Çocuklara özel etkinlikler kapsamında Hacivat-Karagöz, Nasreddin Hoca, Keloğlan gösterileri, yüz boyama etkinlikleri geleneksel ramazan eğlenceleri ve sosyal buluşmalar olacak. Kahta Belediyesi, yemek yapmaya gücü yetmeyen yaşlı ve engelli vatandaşlar için Gönül Eli projesini hayata geçiriyor. Bu kapsamda her gün 300 aileye sıcak yemek paketleri kapılarına kadar ulaştırılacak. Belediyemiz, gıda kolisi yerine 3 bin TL değerinde 'Gönül Kartı' dağıtacak. Böylece aileler, ihtiyaçlarını diledikleri marketten kendileri temin edebilecek. İhtiyaç sahiplerimize destek olurken, onların gönüllerini incitmeden yanlarında olacağız. Sağlıklı beslenmek zorunda olan çölyak hastalarını da unutmadık. Onlar için özel olarak hazırlanan glütensiz gıda paketleri Ramazan boyunca ulaştırılacak. İftar saatinde trafikte olan vatandaşlara kavşaklarda iftarlık ikramımız olacak. Trafikte kalan, evine yetişemeyen vatandaşlara iftar saatinde kavşaklarda küçük iftarlık kumanyalar ikram edecek. Ramazan ayının ruhunu derinden hissettirmek için her Cuma Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'nde manevi konferanslar ve ilahi dinletileri düzenlenecek. Ramazan sadece oruç tutmak değil, aynı zamanda gönülleri doyurmak demektir. Kahta Belediyesi olarak bu mübarek ayda ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya, sofralarımızı ve sevgimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Gönül Belediyeciliği anlayışımızla, Ramazan'ın bereketini büyütmeye ve dayanışmayı güçlendirmeye kararlıyız. Tüm hemşehrilerimizi Ramazan Çarşısı'na, Semt Gönül Sofralarımıza ve manevi etkinliklerimize davet ediyoruz." - ADIYAMAN