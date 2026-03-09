Başkan Hallaç'tan Ramazan Çarşısı'nda kadınlara anlamlı sürpriz - Son Dakika
Başkan Hallaç'tan Ramazan Çarşısı'nda kadınlara anlamlı sürpriz

Başkan Hallaç\'tan Ramazan Çarşısı\'nda kadınlara anlamlı sürpriz
09.03.2026 09:20  Güncelleme: 09:21
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen etkinlikte, kadınlara karanfil verildi ve kadınların toplumdaki önemi vurgulandı. Başkan Hallaç, tüm kadınların değerini hatırlarken, Gazze'deki annelere de destek mesajı gönderdi.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi tarafından kurulan Ramazan Çarşısı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ve AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi etkinliğe katılan kadınlara karanfil vererek günlerini kutladı.

Yoğun katılımın olduğu programda ilahiler eşliğinde manevi bir atmosfer oluştu.

Kadınların toplumdaki yerinin ve emeklerinin çok kıymetli olduğunu ifade eden Başkan Hallaç, "Hayatın her anına emekleriyle, sevgileriyle ve fedakarlıklarıyla anlam katan tüm kadınların günü kutlu olsun. Kahta'mızda ailelerimizin temeli olan, evlatlarını sevgiyle büyüten, hayatın yükünü omuzlarında taşıyan kıymetli kadınlarımız; sabrın, merhametin ve güçlü duruşun en güzel örneğidir. Bugün bir yandan kadınlarımızın değerini ve emeğini hatırlarken, diğer yandan yüreğimiz Gazze'deki anneler için de atıyor. Evlatlarını korumaya çalışan, acıya rağmen dimdik duran o annelerin sabrı ve dirayeti hepimize insanlığın en güçlü dersini veriyor. Dünyanın neresinde olursa olsun sevgiyi büyüten, merhameti çoğaltan, hayatı güzelleştiren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, başta Kahta'daki kadınlarımız olmak üzere Gazze'deki annelerimizin de dualarımızda olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

