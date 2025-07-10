Kahta\'da Yaz Spor Okulları İçin Forma Dağıtım Etkinliği

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi öncülüğünde, Kahta Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen Yaz Spor Okulları kapsamında, Kahta İlçe Stadı'nda eğitim alan öğrencilere forma dağıtım etkinliği düzenlendi.

Düzenlenen etkinliğe, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gafar Çelebi, kurum müdürleri, kursiyer öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kahta Belediyesi'nin destekleriyle yürütülen Yaz Spor Okulları'nda çocuklar; futbol, yüzme, atletizm, basketbol, voleybol, badminton gibi sportif branşların yanı sıra bağlama, keman, gitar, piyano, hüsn-i hat, ebru ve resim gibi sanatsal eğitimlerle de yaz tatilini verimli geçiriyor. Ayrıca engelli bireyler için açılan yüzme kurslarıyla, tüm çocuklara eşit imkanlar sunuluyor.

Etkinlikte konuşan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, "Kahta Belediyesi olarak her zaman çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Sporla iç içe, sağlıklı ve enerjik bir yaz geçirmeleri için Yaz Spor Okullarımızı titizlikle hazırladık. Bugün onlara formalarını teslim ettik. Gözlerindeki sevinç ve heyecan bizim için her şeyden kıymetliydi. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız için sporu, sanatı ve eğitimi desteklemeye devam edeceğiz. Katılım sağlayan tüm çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ediyor, bu yazın onlar için unutulmaz bir deneyim olmasını diliyorum" dedi. - ADIYAMAN