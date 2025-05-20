Kaja Kallas'tan Suriye Yaptırımları Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Kaja Kallas'tan Suriye Yaptırımları Açıklaması

Kaja Kallas\'tan Suriye Yaptırımları Açıklaması

AB Dış Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye için yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurguladı.

20.05.2025 13:57
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, " Suriye'de istikrar için yaptırımları kaldırmamız gerekiyor" dedi. Kallas ayrıca, "Hollanda Dışişleri Bakanı, İsrail ile olan Ortaklık Anlaşması'nın 2. maddesinin gözden geçirilmesini istedi ve bunu görüşeceğiz" ifadesini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen AB Dış İlişkiler Konseyi öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kallas, AB üyesi 27 ülkenin dışişleri bakanlarının bugünkü toplantıda savunma konusunun yanı sıra Ukrayna, Suriye ve Orta Doğu'ya ilişkin gündem maddelerini görüşeceklerini belirtti. AB üyesi 27 ülkenin tamamının Ukrayna'da koşulsuz bir ateşkes olması gerektiğini desteklediğini ifade eden Kallas, "Ukrayna, bunu zaten 60 günden fazla bir süre önce kabul etti. Eğer Rusya bunu kabul etmezse, ki dün bunun böyle olduğunu gördük, Rusya'ya daha fazla baskı uygulama konusunda mutabık kaldık. Bugün 17. yaptırım paketi üzerinde anlaşacağız. Ancak Rusya'ya daha fazla baskı yapmak için bir sonraki yaptırım paketi üzerinde çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"Suriye'ye yaptırımların kaldırılması konusunda anlaşmaya varılmasını umuyorum"

Kallas, ayrıca bugünkü toplantıda bakanların Suriye'ye uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılması konusunda anlaşmaya varmasını umduğunu söyledi. Kallas, "Suriye halkının iş imkanına ve geçim kaynaklarına sahip olmasını, böylece ülkenin daha istikrarlı hale gelmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması görüşülecek

Bugün Brüksel'de Gazze konusunda da çok zorlu bir tartışma gerçekleşmesini beklediğini vurgulayan Kallas, "Hollanda Dışişleri Bakanı, İsrail ile olan Ortaklık Anlaşması'nın 2. maddesinin gözden geçirilmesini istedi ve bunu görüşeceğiz. Bu tartışmanın sonucunu tahmin etmem mümkün değil, lakin hepimizin hemfikir olduğu bir konu var. İnsani yardımlar, en kısa sürede Gazze'ye ulaşmalı" ifadelerini kullandı. İsrail'in Gazze'ye girişine izin verdiği yardım miktarının okyanusta bir damla niteliğinde olduğunu vurgulayan Kallas, "Sınırın diğer tarafında binlerce tır bekliyor. Bu insani yardımları Avrupa finanse etti ve bu yardım ihtiyaç sahiplerine ulaşmalı" dedi.

ABD'yi Rusya'ya karşı "güçlü adımlar" atmaya çağırdı

Bir gazetecinin, "Trump, Putin'e karşı çok mu yumuşak davranıyor?" sorusuna cevap veren AB Yüksek Temsilcisi Kallas, "ABD'den 'Eğer Rusya, Ukrayna'nın 60 günden uzun bir süre önce kabul ettiği koşulsuz ateşkesi kabul etmezse güçlü adımlar atılacak. Biz, bu sözü veren tüm taraflardan bu güçlü adımları görmeyi bekliyoruz. Elbette Avrupa tarafında 27 ülkenin açıklamaları da var. Eğer Rusya kabul etmezse baskıyı artıracağız" ifadelerini kullandı. Kallas, "Sanırım geçtiğimiz haftaydı. ABD tarafından Rusya koşulsuz bir ateşkesi kabul etmezse bunun sonuçları olacağı söylendi. Şimdi, ABD tarafından bu yönde adımlar atıldığını görmek istiyoruz. Mevcut görüşmelerde Rusya'ya yönelik gerçek bir baskı görmüş değiliz" diye konuştu.

"Rusya'nın durumu hiç de iyi değil"

Bugünkü Dış İlişkiler Konseyi toplantısında Rusya'nın ekonomik durumuna ilişkin bir istihbarat raporu da sunulacağını kaydeden Kallas, "Ruslar, yaptırımların işe yaramadığını ve yaptırımların daha çok bize zarar verdiğini düşünmemizi istiyorlar ama bu doğru değil. İstihbarat raporlarından bunu net bir şekilde görüyoruz. Fakat Rusya propaganda konusunda çok güçlü, bu her zaman öyle olmuştur. Ama gerçek şu ki durumları hiç de iyi değil" dedi.

"Suriye'de istikrar için yaptırımları kaldırmamız gerekiyor"

Bu yılın başından bu yana Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması için çalışma yürüttüklerini ifade eden Kallas, "Amacımız, Suriye halkına yardım etmek. Çünkü Esad rejiminin çökmesinin ardından orada insanların iş sahibi olması ve geçim kaynaklarına sahip olması gerektiği açık. Bu ülkenin daha istikrarlı bir hale gelmesi gerekiyor. İşte bu nedenle, istikrarı sağlamak için yaptırımları kaldırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Kallas, "Bu konuda çok yoğun tartışmalar yaşandı ve Suriye hükümetinin doğru yöne gidip gitmediğine dair endişeler var. Ancak başka bir seçeneğimiz yok. ya onlara ülkeyi istikrara kavuşturma imkanı tanırız ya da bunu yapmayarak Afganistan'da yaşananlara benzer bir tablo ile karşı karşıya kalırız" dedi. Avrupa'nın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasında ilk hareket eden taraf olduğunu ve halihazırda ABD'den de benzer adımlar gelmesinin sevindirici olduğunu vurgulayan Kallas, "Biz bu konuda zaten uzun bir zamandır çalışıyoruz" diye konuştu. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Suriye, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika Kaja Kallas'tan Suriye Yaptırımları Açıklaması - Son Dakika

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