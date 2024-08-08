Kamala Harris, İsrail'e silah ambargosunu desteklemiyor

Politika

ABD başkanlık yarışında Demokratların başkan adayı olan Kamala Harris, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam eden İsrail'e silah ambargosunu desteklemiyor.

ABD başkanlık yarışında Demokratların başkan adayı olan Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Phil Gordon, Harris'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam eden İsrail'e silah ambargosunu desteklemediğini açıkladı. Gordon, "Başkan Yardımcısı, her zaman net olmuştur: İsrail'in İran ve İran destekli gruplara karşı kendisini savunabilmesini sağlayacaktır. İsrail'e silah ambargosu uygulanmasını desteklemiyor. Gazze'deki sivillerin korunması ve uluslararası insancıl hukukun uygulanması için çalışmaya devam edecektir" dedi. - WASHINGTON