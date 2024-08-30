Kamala Harris: İsrail'in kendini savunma hakkı var, ancak bu savaş bitmeli - Son Dakika
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Politika

Kamala Harris: İsrail'in kendini savunma hakkı var, ancak bu savaş bitmeli

Kamala Harris: İsrail\'in kendini savunma hakkı var, ancak bu savaş bitmeli

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail'in kendini savunma hakkını desteklediğini ancak çok sayıda masum Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirterek bir anlaşmaya ulaşılması gerektiğini söyledi. Harris ayrıca, İsrail'in savunmasına olan bağlılığının sarsılmaz olduğunu ve rehinelerin kurtarılması için bir anlaşma sağlanması gerektiğini vurguladı.

30.08.2024 06:15
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Kamala Harris, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu fakat bunu nasıl yaptığının önemli olduğunu söyledi. Harris, "Çok fazla masum Filistinli hayatını kaybetti. Bir anlaşmaya ulaşılmasını sağlamamız gerekiyor. Bu savaş bitmek zorunda" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti'nin başkan adayı Kamala Harris, başkan yardımcısı adayı olan Minnesota Valisi Tim Walz ile birlikte CNN televizyonuna röportaj verdi.

Siyasi görüşlerini niçin değiştirdiği sorusuna cevap verdi

Programda Harris, kaya gazı ve türevlerinin çıkarılması için kullanılan hidrolik kırma yönteminin kullanımı ve ABD sınırının yasal olmayan yollardan geçilmesinin suç olmaktan çıkarılmasına ilişkin siyasi görüşlerini neden değiştirdiğine ilişkin bir soruya cevap verdi. Demokrat Parti adayı, "Siyasi perspektifim ve kararlarımın en önemli ve anlamlı yönü, benimsemekte olduğum değerlerin değişmemiş olmasıdır" dedi.

Daha önce çevreye verdiği zarar nedeniyle hidrolik kırma yöntemine karşı çıkan fakat seçim sürecinde bu pozisyonunu değiştiren Harris, "Örneğin, sera gazı emisyonlarının azaltılması için belirli standartlara ulaşılması konusunda ABD ve dolayısıyla dünya için hedefler ortaya koymamız gerekiyor. Bu konudaki değerimde bir değişiklik olmadı" dedi.

Cumhuriyetçi bakan vaadi

Seçilmesi halinde Cumhuriyetçi Partili bir siyasetçiyi kabineye alma sözü veren Harris, bunun için aklında herhangi bir ismin bulunmadığını söyledi. Harris, "Kabinenin bir üyesinin Cumhuriyetçi olmasının Amerikan kamuoyunun yararına olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

CNN spikeri Dana Bash'ın halihazırda verdiği vaatleri Biden ile iktidarda olduğu 3,5 yıl boyunca niçin gerçekleştirmediği yönünde bir soruya cevap veren Harris, "Öncelikle ekonomiyi toparlamamız gerekiyordu ve bunu yaptık. Enflasyonu yüzde 3'ün altına indirme konusunda yaptığımız işten de gurur duyuyorum" dedi.

Kovid-19 salgınının hızla yayıldığı dönemde kendisi ve Başkan Joe Biden'ın ekonomide önemli ilerlemeler kaydettiğini söyleyen Harris, "Ekonomi çökmüştü. Bu, büyük ölçüde Donald Trump'ın krizi kötü yönetmiş olmasından kaynaklanıyordu. Göreve geldiğimizde en büyük önceliğimiz, Amerika'yı kurtarmak için elimizden geleni yapmaktı" dedi. Biden yönetiminin ekonomi politikalarını öven Harris, "Fiyatlar, özellikle de market alışverişindeki fiyatlar halen çok yüksek" diyerek ekonomideki sorunları kabul etti.

Filistin ve İsrail'e ilişkin pozisyonunu açıkladı

Demokrat Parti'nin adayı olmasından bu yana büyük bir televizyona verdiği ilk röportajda Harris, İsrail ve Filistin arasında iki devletli bir çözüme destek verdiğini söyledi. İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu fakat "bunu nasıl yaptığının önemli olduğunu" ifade eden Harris, "Çok fazla masum Filistinli hayatını kaybetti. Bir anlaşmaya ulaşılmasını sağlamamız gerekiyor. Bu savaş bitmek zorunda" dedi. İsrail'in savunmasına ve kendini savunma hakkına olan bağlılığının sarsılmaz olduğunu ve bunun değişmeyeceğini de vurgulayan Harris, "Rehinelerin kurtarılması konusunda bir anlaşma sağlamamız gerekiyor" diye konuştu.

Biden'ın yarıştan çekilme telefonu

ABD Başkanı Joe Biden'ın Temmuz ayında başkanlık yarışından çekilme kararını kendisine telefonla bildirdiğini söyleyen Harris, "Telefon çaldı, arayan Joe Biden'dı. Bana kararını açıkladı ve ben de kendisine "Emin misiniz?" diye sordum. Emin olduğunu söyledi ve ben de durumu bu şekilde öğrendim" dedi.

Harris, Biden'ın başkan adaylığı için kendisini destekleme konusunda ise oldukça net olduğunu ifade etti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kamala Harris: İsrail'in kendini savunma hakkı var, ancak bu savaş bitmeli - Son Dakika

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