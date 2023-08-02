Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve eşi Sophie Gregoire Trudeau boşanma kararı aldı - Son Dakika
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve eşi Sophie Gregoire Trudeau boşanma kararı aldı

02.08.2023 21:07

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 18 yıllık evliliğinin sona erdiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Trudeau çifti, çocuklarının iyiliği için ailenin mahremiyetine saygı duyulmasını istedi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve eşi Sophie Gregoire Trudeau boşanma kararı aldı.

Başbakan Trudeau, 18 yıllık evliliğinin bitişini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Instagram hesabındaki açıklamada Trudeau, "pek çok anlamlı ve zor konuşmanın" ardından çiftin "ayrılma kararı aldığını" ilan etti.

Trudeau, Sophie Gregoire Trudeau'nun hesabından da yayımlanan paylaşımında, "Her zaman olduğu gibi, birbirimize ve inşa ettiğimiz ve etmeye devam edeceğimiz her şeye derin sevgi ve saygıyla yakın bir aile olmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Trudeau çifti, çocuklarının iyiliği için Kanadalılardan şu anda ailenin mahremiyetine saygı duymalarını istedi.

Trudeau çiftinin 18 yıllık evliliklerinden 15 yaşında Xavier, 14 yaşında Ella-Grace ve 9 yaşında Hadrien isimli üç çocuğu bulunuyor.

Öte yandan Kanada Başbakanlık Sözcüsü Alison Murphy de yaptığı açıklamada, "Ayrılma kararlarıyla ilgili tüm yasal ve etik adımların atıldığından emin olmak için çalıştılar ve bundan sonra da bunu yapmaya devam edecekler." dedi.

Kanada'nın eski başbakanlarından Pierre Elliott Trudeau'nun oğlu olan Justin Trudeau, Sophie Gregoire ile 28 Mayıs 2005'te Montreal'de evlenmişti.

Sophie Gregoire Trudeau, geçen yılki evlilik yıl dönümü paylaşımlarında, çiftin "güneşli günler, şiddetli fırtınalar ve aradaki her şey" arasında gezindiğinden bahsetmiş ve uzun vadeli ilişkilerin "pek çok yönden zorlayıcı" olabileceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve eşi Sophie Gregoire Trudeau boşanma kararı aldı - Son Dakika


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