Kanada, İsrail'e silah ihracatını durdurma kararı aldı - Son Dakika
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Politika

Kanada, İsrail'e silah ihracatını durdurma kararı aldı

Kanada Dışişleri Bakanlığı, 8 Ocak'tan bu yana İsrail'e yeni silah ihracat izinlerini onaylamadıklarını açıkladı. Kanada yasaları, uluslararası insancıl hukukun ihlal edilmesi veya kadın ve çocuklara yönelik şiddet eylemlerinde kullanılabilecek silahların ihracatını yasaklıyor. Kanada hükümeti, silahların barış ve güvenliğe katkıda bulunup bulunmayacağını da dikkate alıyor.

20.03.2024 23:16
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Kanada Dışişleri Bakanlığı tarafından Kanada'nın İsrail'e silah ihracatına ilişkin yapılan açıklamada, "8 Ocak'tan bu yana hükümet İsrail'e yeni silah ihracat izinlerini onaylamadı" denildi.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly'nin dün yaptığı açıklamada, Kanada'nın gelecekte İsrail'e silah ihracatını durduracağını belirtmesinin ardından bir açıklamada Kanada Dışişleri Bakanlığından geldi.

Bakanlık tarafından e-posta ile yapılan açıklamada, İsrail'e yönelik 8 Ocak'tan önce onaylanan ihracat izinlerinin yürürlükte kalmaya devam ettiği belirtilerek, "Kanada dünyadaki en sıkı ihracat izni rejimlerinden birine sahiptir. İsrail'e ölümcül silah ihracatı için hiçbir açık izin bulunmamaktadır. 8 Ocak'tan bu yana hükümet İsrail'e yeni silah ihracat izinlerini onaylamadı ve bu durum ihracat rejimimize tam uyum sağlanana kadar devam edecek" denildi.

Kanada yasaları, "uluslararası insancıl hukukun ciddi bir şekilde ihlal edilmesi" ya da "kadın ve çocuklara yönelik ciddi şiddet eylemlerinde" kullanılabilecek silahların ihracatını yasaklıyor. Kanada hükümet, ayrıca silahların "barış ve güvenliğe katkıda bulunup bulunmayacağını ya da zarar verip vermeyeceğini" de dikkate alıyor. - OTTAWA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kanada, İsrail'e silah ihracatını durdurma kararı aldı - Son Dakika

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