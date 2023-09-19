Kanada ve Hindistan, Sih örgütü liderinin öldürülmesi sonrası diplomatları sınır dışı etti - Son Dakika

Kanada ve Hindistan, Sih örgütü liderinin öldürülmesi sonrası diplomatları sınır dışı etti

Kanada ve Hindistan, Sih örgütü liderinin öldürülmesi sonrası diplomatları sınır dışı etti
Son Güncelleme: 19.09.2023 10:15

Kanada ve Hindistan, Hindistan'daki ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar'ın öldürülmesinin ardından çıkan anlaşmazlık sonrasında karşılıklı olarak üst düzey diplomatlarını sınır dışı etme kararı aldı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu açıklamasının ardından üst düzey bir Hint diplomatın sınır dışı edildiği duyuruldu. Hindistan ise bu iddiaları reddederek, Kanada hükümetini Hindistan karşıtı unsurlara karşı adımlar atmaya çağırdı.

Kanada ve Hindistan, Hindistan'daki ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar'ın öldürülmesinin ardından çıkan anlaşmazlığın sonrasında karşılıklı olarak üst düzey diplomatlarını sınır dışı etme kararı aldı.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu açıklamasının ardından üst düzey bir Hint diplomatın sınır dışı edildiğini duyurdu.

Joly, olayın soruşturulmasında, Hindistan'ın "tam işbirliğini" beklediğini ifade ederek, Trudeau'nun konuyu ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile görüştüğünü aktardı.

Sınır dışı edilen Hint diplomatın, Hindistan'ın dış istihbarat teşkilatı olan Yeni Delhi Araştırma ve Analiz Kanadı'nın (RAW) Kanada'daki Başkanı Pavan Kumar Rai olduğu iddia edildi.

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Dominic LeBlanc, yaptığı açıklamada, Ulusal Güvenlik Danışmanı ile Kanada İstihbarat Servisi Başkanı'nın mevkidaşlarıyla söz konusu iddiaları görüşmek üzere Hindistan'a gittiğini bildirdi.

Hindistan: İddialar saçma ve maksatlı

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yayımlanan yazılı açıklamada, Trudeau'nun açıklamaları "saçma ve maksatlı" olarak nitelendirilerek, Kanada hükümeti "kendi topraklarında faaliyet gösteren tüm Hindistan karşıtı unsurlara karşı hızlı ve etkili yasal adımlar atmaya" çağrıldı.

Benzer iddiaların, Trudeau tarafından Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye de yöneltildiği ve reddedildiği vurgulanan açıklamada, Hindistan'ın "hukukun üstünlüğüne bağlı, demokratik bir devlet" olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "bu tür asılsız iddiaların, Kanada'da kalacak yer sağlanan ve Hindistan'ın egemenliğini, toprak bütünlüğünü tehdit etmeye devam eden Halistan teröristleri ve aşırılık yanlıları üzerindeki dikkati dağıtmaya çalıştığı" belirtilerek, Kanada hükümetinin bu konudaki eylemsizliğinin "uzun süredir devam eden bir endişe kaynağı olduğu" ifade edildi.

Hindistan da misilleme olarak bir Kanadalı diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını ve diplomatın ülkeden ayrılmak için 5 günü olduğunu duyurdu.

ABD: İddialardan derin endişe duyuyoruz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin söz konusu iddialardan "derin endişe" duyduğunu kaydetti.

Kanada ile düzenli temas halinde olduklarını belirten Watson, soruşturmanın ilerlemesi ve faillerin adalete teslim edilmesinin "kritik önem taşıdığını" vurguladı.

Nijjar'ın öldürülmesi ve Trudeau'nun iddiaları

Hindistan tarafından yayımlanan 40 teröristin isminin olduğu listede yer alan ayrılıkçı Sih örgütü KLF'nin yöneticisi Nijjar, 18 Haziran'da Kanada'da vurularak öldürülmüştü.

Trudeau, dün yaptığı açıklamada, Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu iddia etmişti.

Hindistan Ulusal Soruşturma Ajansınca (NIA) 2022'de Pencap'ın Jalandhar şehrinde Hindu bir din adamını öldürmekten aranan Nijjar, Hint devletine karşı KLF üyelerini eğitmek, finansal destek sağlamak, komplo kurmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek gibi suçlamalarla da karşı karşıyaydı.

Halistan Kurtuluş Gücü

"Sih ülkesi" anlamına gelen Halistan fikrini benimseyen örgüt, 1987'den bu yana Hindistan'da askeri ve diplomatik hedeflere saldırılar düzenlemekle birlikte Romanya'nın Yeni Delhi Maslahatgüzarı Liviu Radu'yu kaçırmasıyla tanınıyor.

Hindistan, örgütün Pakistan destekli olduğunu ve Pakistan'dan silah yardımı aldığını iddia etse de örgütün İngiltere, İspanya ve Malezya'daki Sih diasporasından bağış topladığı biliniyor.

Örgüt, Hindistan'ın Pencap eyaleti dışında Pakistan'ın Pencap, Hayber Pahtunhva, Sindh, Belucistan ve Keşmir bölgelerinin de tamamını veya bir kısmını Halistan olarak görüyor.

KLF, Hindistan tarafından "terör örgütü" olarak tanımlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Kanada ve Hindistan, Sih örgütü liderinin öldürülmesi sonrası diplomatları sınır dışı etti - Son Dakika


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