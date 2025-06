Kara Kuvvetleri 2234. Yılını Kutluyor

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Ordumuzun tüm unsurlarını olduğu gibi Kara Kuvvetlerimizi de piyade tüfeğinden çok namlulu roketatarlara, çeşitli mühimmatlardan tanklara ve toplara kadar yerli, milli ve modern savunma sanayi ürünlerimizle donatarak, ordumuzun gücünü sürekli tahkim ediyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluşunun 2234'üncü yılı dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve beraberindeki personeli kabul etti. Bakan Güler, Orgeneral Bayraktaroğlu ve beraberindeki personele hitaben konuşma yaptı. Güler, Kara Kuvvetlerinin kuruluşunu kutlayarak, "Kara Kuvvetlerimizin kuruluşunun 2234'üncü yıl dönümü münasebetiyle sizlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyor ve bu anlamlı günümüzü en içten dileklerimle kutluyorum. Kara Kuvvetlerimizin bugünkü güçlü seviyeye gelmesinde emeği geçen, katkıda bulunan bütün komutanlarımızı ve kahraman personelimizi şükran ve minnetle anıyorum. Kökleri Büyük Hun İmparatorluğu'na dayanan Kara Kuvvetlerimiz; Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e uzanan engin bir askeri birikimin, stratejik aklın ve kahramanlık geleneğinin mirasçısıdır. Bu asil miras, binlerce yıldır Türk Ordusunun sadece askeri bir güç olarak değil, aynı zamanda bir milletin varoluş mücadelesinin, bağımsızlık idealinin ve istiklal ruhunun teminatı olduğunu da göstermektedir" dedi.

'KARA KUVVETLERİMİZ, KÜRESEL BARIŞ VE İSTİKRARA KATKI SAĞLIYOR'

Bakan Güler, kendisinin de 2017- 2018 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı yaptığını ve bundan büyük bir onur duyduğunu ifade ederek, "Kara Kuvvetlerimiz; binlerce yıllık köklü geçmişinden aldığı ilham, sahip olduğu donanım ve üstün nitelikteki personeli ile asil milletimizin güvenliğine yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla mücadele etmektedir. Birçok coğrafyada üstlendiği tarihi görev ve sorumluluklar ile kardeş, dost ve müttefik ülkelere destek olmakta, küresel barış ve istikrara katkı sağlamaktadır. Sizlerin şahsında, kendilerine tevdi edilen tüm vazifeleri üstün bir sorumluluk anlayışı ve başarıyla yerine getiren Kara Kuvvetlerimizin kahraman ve fedakar tüm personelini yürekten kutluyorum. Özellikle şu an da Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki operasyon sahalarında, üs bölgelerinde, birbirinden farklı zorlu arazi koşullarda vatan ve bayrak aşkıyla türlü fedakarlıklarda bulunarak görevlerini sürdüren kahraman Mehmetçiklerimize selamlarımı gönderiyor, her birinin gözlerinden öpüyorum. Çok iyi biliyoruz ki onların oradaki varlığı, aziz devletimizin ve asil Türk milletinin en büyük güvence kaynağıdır" diye konuştu.

'ETKİN VE CAYDIRICI BİR ORDUYA SAHİP OLMAMIZ GEREKTİĞİNİN BİLİNCİNDEYİZ'

Yakın coğrafyada ve dünyanın çeşitli bölgelerinde hassas gelişmelerin yaşandığı, risk ve tehditlerin arttığı karmaşık bir dönemin içinde olduklarını vurgulayan Bakan Güler, "Milli güvenliğimizi ve varlığımızı tehdit eden olayların sebep olduğu bu kaotik süreçte, ülkemizin hak ve menfaatlerini tavizsiz bir şekilde koruyabilmemiz için her açıdan güçlü, etkin ve caydırıcı bir orduya sahip olmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı artan bir gayretle sürdürüyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesi' olarak tanımladığı kahraman ordumuzun ve onun temelini oluşturan Kara Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerini artırmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Özellikle belirtmeliyim ki ordumuzun tüm unsurlarını olduğu gibi Kara Kuvvetlerimizi de piyade tüfeğinden çok namlulu roketatarlara, çeşitli mühimmatlardan tanklara ve toplara kadar yerli, milli ve modern savunma sanayi ürünlerimizle donatarak, ordumuzun gücünü sürekli tahkim ediyoruz. Bundan sonra da bizlere düşen en önemli görev, bel kemiğimiz Kara Kuvvetlerimizin, şanlı ordumuzun ve güzel ülkemizin gücüne güç katmak için durmadan dinlenmeden var gücümüzle çalışmaktır. Ülkemizin iftihar kaynağı olan Kara Kuvvetlerimizin; Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi dönemde ve 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuz doğrultusunda, sahip olduğu imkan ve kabiliyetler ile sizler gibi yetenekli personelinin ortaya koyacağı gayretlerle; büyük başarılara imza atacağına ve asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

