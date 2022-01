Karabağ gazileri TBMM'yi ziyaret etti - Son Dakika

Karabağ gazileri TBMM'yi ziyaret etti

MHP Mersin milletvekili Olcay Kılavuz:

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman tarihten bugüne kadar Azerbaycan Türkü, soydaşlarımızın, kardeşlerimizin yanındadır. Tek millet, iki devletiz. Sonsuza kadar bitmeyecek kardeşliğimiz, birliğimiz var. Azerbaycan bizim vatanımızdır. Azerbaycan var olsun, sağ olsun" dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Azerbaycan Askeri Dernekler Federasyonu ve gaziler TBMM'yi ziyaret ettiler. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Beyazıt Timuk 3-5 Ocak tarihlerinde Mersin ve Adana'nın kurtuluşu vesilesiyle Türkiye'ye geldiklerini aktararak, Azerbaycan'dan gelen heyetin 44 günde kazanılan Kabrabağ gazileri olduğunu belirtti. Azerbaycan Askeri Dernekler Federasyonu Başkanı Emin Hasanlı, başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere 84 milyon Türkiye'ye minnettar olduklarını söyleyerek, "Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın yanında dimdik durdular. Bütün dünyayı karşısına alarak Ulu Onder Haydar Aliyev'in 'tek millet, iki devlet' sözüne sadık kaldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Azerbaycan'ın sevinci sevincimizdir, kederi kederimizdir'. Azerbaycan ile Türkiye kardeştir, tüm dünya bunu sukut etti, Azerbaycan topraklarını işgalden azat etti. Kurtuluş Savaşı'nda Türkün bağımsız hür olduğunu şubut ederek diğer mazlum milletlere örnek oldu. Kıbrıs'ta ağabeylerimiz büyük başarı elde ederek, dünyaya Türkün daima hür yaşayacağını tasdik etti. 21. Yüzyılda biz Karabağ'da büyük zafer elde ederek, toprakları işgal altında olan diğer ülkeler için ışık, umut olduk. Azerbaycan bağımsızlığı ebedidir" ifadelerini kullandı. Daha sonra MHP Mersin milletvekili Olcay Kilavuz gazilere eşlik etti. MHP Mersin milletvekili Olcay Kılavuz yaptığı açıklamada, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Karabağımız uzun bir süredir 27 yıldır terör devleti Ermenistan'ın işgali altındaydı. Gerçekten büyük kahramanlıklarla, destansı mücadele ile Karabağımız tekrardan vatanımıza kavuşmuştur. Şehitlerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla anarken, her birinin manevi huzurlarında saygıyla eğiliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman tarihten bugüne kadar Azerbaycan Türkü, soydaşlarımızın, kardeşlerimizin yanındadır. Tek millet, iki devletiz. Sonsuza kadar bitmeyecek kardeşliğimiz, birliğimiz var. Azerbaycan bizim vatanımızdır. Azerbaycan var olsun, sağ olsun" dedi. Hasanlı Kılavuz'a Türkiye Azerbaycan kardeşliğini konu alan kitabı hediye etti.