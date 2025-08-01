Karabiga\'ya 250 Kişilik Kapalı Spor Salonu Müjdesi

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, beldeye kazandırılacak olan 250 kişilik kapalı spor salonu için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile protokol imzaladı.

Karabiga'da spor altyapısına önemli bir yatırım daha geliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın destekleriyle gerçekleşecek bu yatırımın Karabiga'nın spor altyapısına büyük katkı sunacağını belirten Başkan Elbi, "Karabiga'mızın geleceğine hizmet edecek bu önemli tesisin protokolünü Spor Toto Teşkilat Başkanımız Sayın Mehmet Ata Öztürk ile birlikte gerçekleştirdik. Şehrimizde gençlerimizin sporla iç içe büyümesi, güçlü ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için önemli bir adım attık. Her yaştan hemşehrimizin faydalanabileceği çok amaçlı kapalı spor salonumuz Karabiga'ya hayırlı olsun" dedi.

Başkan Elbi, bu yatırımın hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a, Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider'e ve tüm emeği geçenlere Karabiga halkı adına şükranlarını sundu.

250 Kişilik Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu Karabiga'ya Kazandırılıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın destekleriyle gerçekleşecek bu proje 250 kişilik tribün kapasitesiyle içerisinde birden çok spor faaliyetinin yapılabileceği Karabiga'nın geleceğine hizmet edecek kapsamlı bir tesis olarak kazandırılacak.

Ankara'da Bölge Halkımız İçin Önemli Görüşmeler Yaptık

Başkan Elbi, geçtiğimiz hafta Biga'dan AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin ile birlikte Ankara'ya giderek, Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider eşliğinde önemli temaslarda bulunduklarını da ifade etti. Ziyaret kapsamında bakanlıklar ve ilgili kurumların yöneticileriyle toplantılar yapıldığını aktaran Başkan Elbi, görüşmelerin bölge halkının öncelikli sorunlarının çözümüne yönelik olduğunu vurguladı.

İçme ve Sulama Suyu Öncelikli Gündemimizdi

Elbi açıklamasında, "Ankara temaslarımızın ilk gündem maddesi içme, kullanma ve tarımsal sulama suyuydu. Biz daha önce Karabiga'mız için büyük bir öngörü ve vizyonda bulunarak kesintisiz suyumuzu garanti altına aldık. Günümüzü değil geleceğimizi kurtarmak için büyük bir adım attık. 2.000 ton kapasiteli yedekli su depomuz, modern ve güçlü altyapımız, kesintisiz su temini ile geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. Ancak kuraklığın etkisiyle artan su sıkıntısı, bölgemiz için acil çözüm bekleyen bir mesele. Bu doğrultuda Biga Yeşilköy İçme Suyu Göleti, Bakacak Barajı sulama sisteminin kapalı sisteme dönüştürülmesi ve sulama sistemlerinin modernizasyonu konularında DSİ Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Akif Balta ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Biga Adliyesi İçin Yeni Talep

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can ile yapılan görüşmeye de değinen Başkan Elbi, "Yeni açılan ağır ceza mahkemesi ile birlikte artan iş yükü doğrultusunda Biga Adliyesi'ne ek bina ve lojman yapılması konusundaki taleplerimizi ilettik" dedi.

Karabiga Limanı ve Biga Karayolu Yatırım Bekliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'la yapılan toplantının da oldukça yapıcı geçtiğini belirten Elbi, "Karabiga Limanı Projesi'nin yatırım programına alınmasını ve devam eden Aksaz Balıkçı Barınağı çalışmalarını konuştuk. Ayrıca Karabiga-Biga Karayolunun sıcak asfalt yapılması için destek talebimizi ilettik" açıklamasında bulundu.

Halkımız İçin Takip Etmeye Devam Edeceğiz

Ahmet Elbi, "Karabiga'mız ve Biga'mız için her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ankara temaslarımızda vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek, gençlerimize, çiftçimize, öğrencimize ve tüm halkımıza fayda sağlayacak projeleri gündeme getirdik. Bu yatırımların takipçisi olmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı. - ÇANAKKALE