Karabük Belediye Başkanı Vergili: Pavyon da açamam meyhane de - Son Dakika

Karabük Belediye Başkanı Vergili: Pavyon da açamam meyhane de

Son Güncelleme: 26.09.2023 11:58

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük'te sosyal yaşam alanının olmadığı yönündeki eleştirilere cevap verdi. Vergili "Sen ne yaşam alemi istiyorsun? Benim çocukluğumda dört tane pavyon vardı, şimdi yok. Bunlara mı özeniyorsunuz? Kusura bakmasınlar, meyhane açamam, pavyon da açamam." dedi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, kentte sosyal yaşam alanının olmadığı yönündeki eleştirilere ilginç bir yanıt verdi. Vergili, "Sen ne yaşam alemi istiyorsun? Benim çocukluğumda dört tane pavyon vardı. Şimdi yok. Bunlara mı özeniyorsunuz? Kusura bakmasınlar, meyhane açamam, pavyon da açamam. Ama bunun dışında; vatandaşımız ne isterse vermek, sunmak mecburiyetindeyiz" dedi.

"BUNLARA MI ÖZENİYORSUNUZ?"

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Kanyon Park Düğün Salonu'nun açılışında konuştu. Başkan Vergili, kentte sosyal yaşam alanı olmadığına dair gelen eleştirileri yanıtladı. Vergili, "Karabük'te hemen hemen hiçbir eksik bırakmadık. Şimdi birileri diyor ki, 'Karabük'te yaşam alemi yok.' Sen ne yaşam alemi istiyorsun? Benim çocukluğumda, yaşam alemi istiyorsan; Karabük'te dört tane pavyon vardı. Şimdi yok. Bunlara mı özeniyorsunuz? Çay-kahve içilecek yer, restoran derseniz; her yerde var. 100. Yıl Mahallemizin, İstanbul'dan farklı bir tarafı yok ki… 100. Yıl Mahallesi, Karabük'ün dışında mı?

Karabük Belediye Başkanı'ndan 'Sosyal yaşam alanı yok' eleştirisine yanıt: Kusura bakma payvon da meyhane de açamam

"MEYHANE VE PAVYON AÇAMAM"

Karabük'ün içi de öyle: Kapalı caddemiz var, yaşam alanlarımız, iki tane alışveriş merkezimiz var. Daha ne istiyorsunuz? Sizin ne istediğinizi ben bilmiyorum. Söyleyin onu da yapalım. Ne istiyorlarsa, söyleyin onu da yapalım. Ama kusura bakmasınlar, meyhane açamam, pavyon da açamam. Ama bunun dışında; vatandaşımız ne isterse vermek, sunmak mecburiyetindeyiz. İnşallah bunların hepsini de yaparız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Politika Karabük Belediye Başkanı Vergili: Pavyon da açamam meyhane de - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük Belediye Başkanı Vergili: Pavyon da açamam meyhane de - Son Dakika
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