Karabük Belediye Başkanı Vergili: Pavyon da açamam meyhane de

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, kentte sosyal yaşam alanının olmadığı yönündeki eleştirilere ilginç bir yanıt verdi. Vergili, "Sen ne yaşam alemi istiyorsun? Benim çocukluğumda dört tane pavyon vardı. Şimdi yok. Bunlara mı özeniyorsunuz? Kusura bakmasınlar, meyhane açamam, pavyon da açamam. Ama bunun dışında; vatandaşımız ne isterse vermek, sunmak mecburiyetindeyiz" dedi.

"BUNLARA MI ÖZENİYORSUNUZ?"

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Kanyon Park Düğün Salonu'nun açılışında konuştu. Başkan Vergili, kentte sosyal yaşam alanı olmadığına dair gelen eleştirileri yanıtladı. Vergili, "Karabük'te hemen hemen hiçbir eksik bırakmadık. Şimdi birileri diyor ki, 'Karabük'te yaşam alemi yok.' Sen ne yaşam alemi istiyorsun? Benim çocukluğumda, yaşam alemi istiyorsan; Karabük'te dört tane pavyon vardı. Şimdi yok. Bunlara mı özeniyorsunuz? Çay-kahve içilecek yer, restoran derseniz; her yerde var. 100. Yıl Mahallemizin, İstanbul'dan farklı bir tarafı yok ki… 100. Yıl Mahallesi, Karabük'ün dışında mı?

"MEYHANE VE PAVYON AÇAMAM"

Karabük'ün içi de öyle: Kapalı caddemiz var, yaşam alanlarımız, iki tane alışveriş merkezimiz var. Daha ne istiyorsunuz? Sizin ne istediğinizi ben bilmiyorum. Söyleyin onu da yapalım. Ne istiyorlarsa, söyleyin onu da yapalım. Ama kusura bakmasınlar, meyhane açamam, pavyon da açamam. Ama bunun dışında; vatandaşımız ne isterse vermek, sunmak mecburiyetindeyiz. İnşallah bunların hepsini de yaparız."