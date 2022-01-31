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Karadeniz'de gerginlik devam ediyor! Savaşın kıyısında olan Rusya ve Ukrayna'ya Türkiye'den önemli çağrı - Son Dakika

Karadeniz'de gerginlik devam ediyor! Savaşın kıyısında olan Rusya ve Ukrayna'ya Türkiye'den önemli çağrı

31.01.2022 17:15

Son dönemde Rusya ve Ukrayna arasında yükselen gerginlikle ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar diyalog çağrısında bulundu. Her iki tarafa da seslenen Bakan Akar, "Karadeniz'de diyalog konusunda Türkiye olarak bize düşen görevleri bugüne kadar yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bir tarafta Rusya, diğer tarafta Ukrayna olan diyaloğumuz bunun yanı sıra NATO'ya karşı bütün sorumluluklarımızı yerine getirdik, getirmeyi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi. Yurt içi ve dışındaki birlik komutanları, devam eden faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgiler verdi.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

Savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörle mücadele harekatları ve koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin de ele alındığı toplantıda konuşan Akar, zorlu hava ve arazi şartlarında terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini dile getirdi.

"BİZE VERİLEN GÖREVLERİ BAŞARACAĞIZ"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yoğun bir dönemden geçtiğini belirten Akar, "Şu ana kadar büyük bir başarıyla bize verilen görevleri yerine getirdiniz. Bundan dolayı hepinizi kutluyorum. İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle, diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız" ifadesini kullandı.

RUSYA-UKRAYNA KRİZİ

Karadeniz'deki gelişmelere de değinen Akar, "Bizim tutumumuz çok açık ve net, Montrö rejimi çerçevesinde Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin barış, diyalog, huzur ve refah içinde yaşamasından yana olduğumuzu yıllardan beri dile getiriyoruz. Montrö'nün sağladığı statünün bütün taraflar için yararlı olduğunu, günümüz koşullarında bundan vazgeçilmesinin söz konusu olmadığını hep gündeme getirdik. Karadeniz'de diyalog konusunda Türkiye olarak bize düşen görevleri bugüne kadar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bir tarafta Rusya, diğer tarafta Ukrayna olan diyaloğumuz bunun yanı sıra NATO'ya karşı bütün sorumluluklarımızı yerine getirdik, getirmeyi sürdürüyoruz." dedi.

"DİYALOG TAVSİYE EDİYORUZ"

Gerginliğin kontrolsüz şekilde tırmanmasının oluşturacağı tehlikeye dikkati çeken Akar, "Buna meydan vermemek için Türkiye olarak tüm taraflara sükunet, koordinasyon, iş birliği, diyalog tavsiye ediyoruz'' diye konuştu.

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Karadeniz, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Karadeniz'de gerginlik devam ediyor! Savaşın kıyısında olan Rusya ve Ukrayna'ya Türkiye'den önemli çağrı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karadeniz'de gerginlik devam ediyor! Savaşın kıyısında olan Rusya ve Ukrayna'ya Türkiye'den önemli çağrı - Son Dakika
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