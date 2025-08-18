Karaismailoğlu'ndan Özgür Özel'e Yanıt - Son Dakika
Karaismailoğlu'ndan Özgür Özel'e Yanıt

18.08.2025 17:59
Adil Karaismailoğlu, Özgür Özel'in kayyım iddialarını 'saçmalık' olarak nitelendirdi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İBB'ye kayyım iddiaları ile ilgili olarak, "Rüyalarında gördüğü bir saçmalıkla itham etmeye çalışıyor. Halbuki öyle bir şey olması mümkün değil, çünkü ben bir milletvekiliyim ve komisyon başkanıyım. Gündemlerine bizi katmaya çalışıyorlar. Biz o gündemlere gelmeyiz. Bizim yerimiz belli, bizim yaptığımız işler de belli. İnşallah memleketimizin gelişmesi, büyümesi için elimizden ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in Trabzon ziyaretinde, 'İBB'ye atayacakları kayyımın ismi de Adil Bey'in kendisi. Bunu tüm Türkiye, Trabzon yerel basınından öğrendi' iddialarına yanıt veren AK Parti Adil Karaismailoğlu açıklamasında, "Evet, Özgür Özel bizi sık sık hatırlıyor. Hatırlamaya da devam etsin. Keşke hizmetlerimizle bizi hatırlasa da kendi kadrolarına örnek alan hizmetleri de inşallah kendi sorumluluklarını yerine getirseler. Ama maalesef böyle bir dertleri yok. 19 Mart'tan bu tarafa aylar geçti. Tek gündemleri yolsuzlukları, rüşveti, irtikabı aklamak. Maalesef böyle bir gündemleri var. Dünya ayrı bir gündemde, Türkiye ayrı bir gündemde ama onların tek gündemi yolsuzluklar, rüşvetin aklanması. Maalesef böyle bir gündem yaşıyorlar" dedi.

'BİZİM YERİMİZ BELLİ, BİZİM YAPTIĞIMIZ İŞLER DE BELLİ'

Karaismailoğlu, "Rüyalarında gördüğü bir saçmalıkla itham etmeye çalışıyor. Halbuki öyle bir şey olması mümkün değil, çünkü ben bir milletvekiliyim ve komisyon başkanıyım. O yüzden Allah akıl fikir versin, ne diyeyim? Kafayı yemişler herhalde, çünkü gündemleri zaten belli. O gündemlerine bizi katmaya çalışıyorlar. Biz o gündemlere gelmeyiz. Bizim yerimiz belli, bizim yaptığımız işler de belli. İnşallah memleketimizin gelişmesi, büyümesi için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'KIVRANMALARINA GEREK YOK'

Karaismailoğlu konuşmasının devamında, "Onlar kendi bu kötü gündemleriyle, maalesef yüzlerine bulaşmış olan kötülüklerini temizlemek için uğraşsınlar ama bunları başkasına bulaştıramazlar. Yaptıkları belli. Yani rüşveti alan belli, veren belli, gören belli hala da kıvranmalarına gerek yok. Çünkü bunların hesabını mutlaka vereceklerdir. Devletimizin, milletimizin emaneti olan bütçeleri teslim ederek bu bütçeleri kendi şahsi menfaatleri, kendi şahsi çıkarları için kullandıkları tespit edilmiştir ve bunlar tutanak haline getirilmiştir ve bunlar mahkemeler tarafından yargılanmaktadır. Mecbur yargılanacaksınız. Türkiye'nin kanunları bunu gerektiriyor" dedi.

'BİZ İŞİMİZE BAKIYORUZ'

Karaismailoğlu, "Siz işinize gücünüze baksaydınız, bu pisliklere bulaşmasaydınız keşke. O yüzden bu gönderdikleri gündem değiştirme çabaları bizi enterese etmiyor. Biz işimize bakıyoruz. Hakikaten yoğun bir gündemimiz var. Hakikaten Türkiye'de çok güzel işler oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu 24 yıllık yapılan hizmetlerin daha fazlasını yapmanın telaşı içerisindeyiz. İnşallah onlarla birlikte ülkemizin gündemleriyle hep beraber olmaya çalışacağız. Onlar kendi gündemlerinde boğulmaya mahküm olmak istiyorlar. Devam etsinler" diyerek sözlerini yanıtladı.

Kaynak: DHA

16:54
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30’a çevrildi
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30'a çevrildi
17:10
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında tutuklama talebi
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında tutuklama talebi
