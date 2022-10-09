DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, gazetecilerle buluştu - Son Dakika
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, gazetecilerle buluştu

09.10.2022 17:06

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Burada biz Sayın Kılıçdaroğlu'nun helalleşme kavramına ve helalleşme çağrısına değer veriyoruz, önem veriyoruz.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Burada biz Sayın Kılıçdaroğlu'nun helalleşme kavramına ve helalleşme çağrısına değer veriyoruz, önem veriyoruz. Türkiye'nin yakın veya uzak siyasi tarihinde pek çok olay yaşanmış. Olumlu, olumsuz. Siyasi partiler hele hele altı tane siyasi parti bir araya geldiğinde geçmişi konuşmaya başladığımızda anlaşmamız mümkün değil." dedi.

Babacan, bir otelde düzenlenen basın buluşmasında, üyelerinin yüzde 32'sinin 30 yaş ve altındaki insanlardan oluştuğunu söyledi.

81 ilde 81 il başkanının görevde olduğunu belirten Babacan, 732 ilçede de ilçe başkanlarının çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Babacan, partiye kayıtlı üye sayısının 182 bin olduğunu dile getirerek, yaptıkları anket çalışmasında üyelerinin daha önce hangi partiye oy verdiklerini sorduklarını anlattı. Babacan, "Üç tur anket yaptık. Bu üyelerimizin yüzde 30'u daha önce AK Parti'ye, yüzde 20'si CHP'ye, yüzde 10'u MHP'ye, yüzde 5'i İYİ Parti'ye, yüzde 10'u daha önce HDP'ye vermiş. Yüzde 15-20 civarında da 'ben hiç oy kullanmadım, ilk defa oy kullanacağım ya da sandığa gitmiyordum, ilk defa sandığa gideceğim' diyen insanlardan oluşuyor." dedi.

Altılı masa ile ilgili seçim güvenliği konusunda komisyon oluşturulduğunu ifade eden Babacan, şunları kaydetti:

"Komisyonumuz seçim bitimine kadar çalışacak. Geçiş sürecinin yol haritasını çalışıyoruz. Yani seçimlerden sonra kurulacak hükümetin ve seçilecek cumhurbaşkanının parlamenter sisteme geçinceye kadarki geçiş sürecinde ülkeyi nasıl yöneteceği, cumhurbaşkanının parlamentoyla beraber istişare içerisinde sorunları nasıl çözeceğini çalışıyoruz."

"Ortak aday ile ilgili tespit seçim takviminin yaklaşmasıyla beraber yapılacak"

Babacan, bir gazetecinin ortak adayla ilgili sorusuna ise "Ortak aday ile ilgili tespit seçim takviminin yaklaşmasıyla beraber yapılacak. Ama ondan önce bizim eylem planı çalışmalarını bitirmemiz gerekiyor. Geçiş sürecinin yol haritası dediğimiz yani parlamenter sisteme geçene kadar ülkenin nasıl yönetileceği ile ilgili çalışmanın bitirilmesi gerekiyor. Bir de bu ortak seçim beyannamesi çalışmamızı tamamlamamız gerekiyor. Bunlar biterken ortak adayı da konuşmaya başlayacağız. Ortak adayın tespiti seçim takviminin yaklaşmasıyla beraber ele alınacak bir konu." yanıtını verdi.

Ali Babacan, bir soru üzerine de şunları söyledi:

"Burada biz Sayın Kılıçdaroğlu'nun helalleşme kavramına ve helalleşme çağrısına değer veriyoruz, önem veriyoruz. Türkiye'nin yakın veya uzak siyasi tarihinde pek çok olay yaşanmış. Olumlu, olumsuz. Siyasi partiler hele hele altı tane siyasi parti bir araya geldiğinde geçmişi konuşmaya başladığımızda anlaşmamız mümkün değil. Dolayısıyla biz çok geçmişe takılmadan ileriye doğru verilen sözlerin ve taahhütlerin kıymetini bilerek ve ileriye verilen sözlere güvenerek bir ortak çaba içerisindeyiz. Önemli olan şu gördüğümüz Türkiye aynı Türkiye mi? Yani yarınların Türkiye'si için hedeflediğimiz hayal ettiğimiz ülke aynı ülke mi? Bizim için önemli olan şu anda bu. Eğer 6 parti bir araya gelip de biz şöyle bir Türkiye'yi kurgulamak istiyoruz şöyle bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz diyebiliyorsak bu ortak hedefi koyuyorsak ve bunu nasıl yapacağımızı yazılı metinlerle imza altına alabiliyorsak biz bunu çok kıymetli görüyoruz."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, gazetecilerle buluştu - Son Dakika

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