Politika

Konya-Karaman- Ulukışla Hızlı Tren Hattında çalışmalar devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı yapımı süren Konya-Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Hattı çerçevesinde Ereğli'de altgeçit ve istasyon inşaatını inceledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Ereğli'ye kazandırılacak yeni hızlı tren hattının yapım çalışmasının incelemesinin ardından değerlendirmelerde bulunan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Karaman-Ulukışla hattının Konya için önemli bir aks olduğunu belirtti. Konya'yı Mersin'e bağlayacak hızlı tren hattında yapım işlerinin devam ettiğini kaydeden Angı, "Bu çalışma sadece Ereğli için değil, orta Anadolu'yu denize bağlayacak yük ve yolcu taşımacılığındaki önemli bir geçiş noktası olmasından dolayı önemli. Çift hatlı ve sinyalizasyonlu olarak 160-170 kilometre hıza kadar çıkacak bir hat olması, önemini birkaç kat daha artırıyor. Bir an önce tamamlanarak hizmete sunulmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Hem yük hem yolcu taşımacılığı için yeni bir başlangıç yapmış olacağız"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ereğli ziyaretleri kapsamında hızlı tren hattı şantiyesinde incelemelerde bulunduklarını söyledi. Şehir içinden geçen kısımdaki köprülü kavşak inşaatındaki çalışmaların son hızla devam ettiğini hatırlatan Başkan Altay, şöyle devam etti: "Bundan önce iki köprülü kavşağımız tamamlanmıştı. Bu da tamamlandığında şehir içi hat steril hale gelmiş olacak. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 2014 yılından bu yana Ereğli'de önemli hizmetler yürütürken bir taraftan da hükümetimiz çok önemli işler yürütüyor. Konya- Ankara arasında hızlı treni kullanan şehrimiz, Konya-Karaman hattıyla beraber Adana'ya doğru yolculuğuna devam ediyor. İnşallah sonrasında da Ulukuşla-Mersin hattı tamamlandığında hem yük hem yolcu taşımacılığı için yeni bir başlangıç yapmış olacağız. Ereğli'nin hızlı trenle tanışması adına ekipler yoğun bir şekilde çalışıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu'na, AGM'ye ve TCDD'ye teşekkür ediyoruz. Ereğli'mize hayırlı olsun."

"Ulaşımda AK Parti iktidarlarımız döneminde çok güzel çalışmalar yapıldı"

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan da, "İnşallah hızlı bir şekilde süren çalışmalarla 2026 sonunda hem hızlı tren hem diğer tren hatlarımız hizmete girmiş olacak. Ülkemizin dört bir tarafının AK Parti iktidarları döneminde hızlı şekilde hızlı tren çalışmasına şahit olduk, olmaya devam ediyoruz. Ulaşım hem insanları birbirine kavuşturma adına hem de yük taşımacılığında lojistiği hızlandırma adına çok önemli. Bu noktada AK Parti iktidarlarımız döneminde çok güzel çalışmalar yapıldı. Duble yollar, hızlı tren hatları, köprüler, viyadükler, tüneller derken bu çalışmaların ülkemize, ülkemiz ekonomisine, ülkemizin sosyal yapısına büyük katkılar sağladığını biliyoruz. Hızlı tren inşaatımızda bu altgeçidimiz ve istasyon inşaatımızı inceleme fırsatı edindik. İnşallah bir an önce açılışını da görürüz" diye konuştu.

AK Parti Ereğli İlçe Başkanı İbrahim Erol da ilçeye kazandırılan yatırımlar dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Konya-Karaman hızlı tren hattına bağlantılı olarak 135 km uzunluğundaki projenin tamamlanmasıyla Karaman-Ulukışla arasındaki 3 saat 40 dakika olan seyahat süresi 1 saat 35 dakikaya düşecek. Projede, 2 adet tünel, 44 adet alt ve üst geçit, 153 adet köprü ve menfez bulunuyor. - KONYA