Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kazakistan Ziyaretiyle Kardeş Şehir İlişkilerini Güçlendirdi - Son Dakika
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Politika

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kazakistan Ziyaretiyle Kardeş Şehir İlişkilerini Güçlendirdi

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kazakistan Ziyaretiyle Kardeş Şehir İlişkilerini Güçlendirdi
28.05.2025 12:42  Güncelleme: 12:44
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Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kazakistan'ın Sauran Belediyesi'ne yaptığı ziyaretle kardeş şehir ilişkilerini pekiştirdi. İki şehir arasındaki iş birliğini artırmak amacıyla yapılan görüşmelerde kültürel ve sosyal projeler ele alındı.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, ata topraklarıyla olan gönül bağlarını güçlendirmek ve kardeş şehir ilişkilerini pekiştirmek amacıyla Kazakistan'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Karatay'ın kardeş şehri olan Kazakistan'ın Sauran Belediyesi ile bir dizi temaslarda bulunuldu.

Karatay Belediyesi, Türkiye ile Türk dünyası arasındaki tarihi ve kültürel bağları pekiştirmek amacıyla uluslararası kardeş şehir ilişkilerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, kardeş şehir Kazakistan'ın Sauran kentine gerçekleştirdiği ziyarette, dostluk ve iş birliği mesajları verdi. Başkan Kılca, Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde de önemli temaslar gerçekleştirdi.

İki kardeş şehirden güçlü mesajlar

Ziyaret kapsamında Sauran Belediye Başkanı Maksat Tangatarov ile bir araya gelen Başkan Hasan Kılca, iki şehir arasında süregelen kardeşlik ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Gerçekleşen heyetler arası görüşmelerde belediyecilik faaliyetleri, sosyal ve kültürel projeler ile altyapı hizmetleri başta olmak üzere pek çok konuda deneyimler paylaşıldı. Başkan Hasan Kılca, ev sahipliğinden dolayı Sauran Belediye Başkanı Tangatarov'a teşekkür ederek, "Ata topraklarımızda belediyelerimiz arasındaki iş birliğini ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Sauran ile Karatay arasındaki bu güçlü bağın, iki şehir halkı arasında da kalıcı dostluklara vesile olacağına inanıyoruz. Birçok alanda yaptığımız fikir alışverişi, ülkelerimiz ve belediyelerimiz arasındaki birlikteliğe anlamlı katkılar sunacaktır" dedi.

Karatay heyeti, program çerçevesinde Ahmet Yesevi Üniversitesi'ni de ziyaret etti. Rektör Dr. Janar Temirbekova ve üniversite yönetimiyle gerçekleştirilen görüşmelerde, üniversitenin akademik çalışmaları hakkında bilgi alındı. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Kılca, "Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde çok kıymetli çalışmalar yürütülüyor. Buna bir kez daha yakından şahit olduk. Değerli rektörümüzü ve akademisyenlerimizi tebrik ediyor, heyetler arası görüşmelerimizdeki katkıları dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Ata topraklarımızla olan gönül bağımızı sürdüreceğiz"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak sadece fiziki projeler değil, aynı zamanda kültürel ve tarihi bağları da önemsediklerini vurgulayarak, "Türk dünyasıyla kurduğumuz kardeşlik köprüleri, hem geçmişten gelen bağlarımızı yaşatıyor hem de geleceğe dönük güçlü iş birliklerinin temelini oluşturuyor. Ata topraklarımızla olan gönül bağımızı daha da sağlamlaştırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kazakistan Ziyaretiyle Kardeş Şehir İlişkilerini Güçlendirdi - Son Dakika

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