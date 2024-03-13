Karatay Belediyesi Ramazan Ayında İftara Yetişemeyenlere İftarlık İkramında Bulunuyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Ramazan ayı boyunca "İftara 5 Kala" projesiyle ilçenin farklı noktalarında evlerine iftara yetişemeyen vatandaşlara veya iftar saatinde çalışanlara iftarlık ikramında bulunuyor.
Karatay Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı saha birimi ekipleri, Ramazan ayının ilk gününden itibaren iftara yetişemeyen vatandaşların yardımına koşuyor. "İftara 5 Kala" projesiyle birlik, beraberlik ve kardeşliğin getirdiği paylaşma sorumluluğunu pekiştiren ekipler, özellikle trafik akışının yoğun olduğu iftar saatlerinde yolda kalan sürücüler ve otobüsteki vatandaşlara içerisinde hurma, su, kek, meyve suyu ve ıslak mendilden oluşan iftariyelik paketleri dağıtıyor. "İftara 5 Kala" projesiyle iftara yetişemeyenlere ikramlarını yapan belediye ekipleri, paylaşmanın ve birlikte olmanın simgesi olan Ramazan ayında vatandaşların takdirini topluyor. Karatay Belediyesi, yoğun trafikte veya evlerine yetişmeye çalışan vatandaşların yanı sıra ilçedeki Kur'an kurslarında eğitim alan minikleri de unutmadı. Belediye bu kapsamda, Karatay İlçe Müftülüğüne bağlı tüm kursları da ziyaret ederek orada eğitim alan 4-6 yaş aralığındaki çocuklara da iftariyelik ikramında bulundu.
"Ramazan'ın manevi iklimini ve paylaşma kültürümüzü yaşamak ve yaşatmak için gayret ediyoruz"
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ramazan'ın rahmetiyle ve bereketiyle geldiğini ifade ederek belediye olarak bu tüm güzelliklerini yaşamak ve yaşatmak için çalıştıklarını söyledi. Başkan Hasan Kılca, "Bu yıl da Ramazan-ı Şerif'e sağlık ve sıhhatle kavuştuk elhamdülillah. Ramazan ayı hepimiz için rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayıdır. Her sene olduğu gibi bu sene de belediye olarak, Ramazan'ın o manevi iklimini ve paylaşma kültürümüzü yaşamak ve yaşatmak için gayret ediyoruz. Ekiplerimiz, Ramazan'ın ilk gününden itibaren oruçlarını açmak için evine yetişemeyen hemşehrilerimize iftariyelik ikramında bulunuyor. Rabbim tüm oruçlarımızı ve ibadetlerimizi kabul eylesin. Ben, bu vesileyle tüm hemşerilerimizin Ramazan ayını bir kez daha tebrik ediyor, Rabbimden bizi Ramazan'ın bereketine erdirmesini ve Ramazan Bayramı'na kavuşturmasını temenni ediyorum" dedi. - KONYA
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