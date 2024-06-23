Karatay Belediyesi, ulaşım ağını yenilemeye devam ediyor - Son Dakika
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Politika

Karatay Belediyesi, ulaşım ağını yenilemeye devam ediyor

Karatay Belediyesi, ulaşım ağını yenilemeye devam ediyor

Konya'nın Karatay İlçe Belediyesi, ilçenin ulaşım ağını yenileme çalışmalarına devam ediyor. Belediye, vatandaşların daha rahat ve modern bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi için yol yapım, asfaltlama ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

23.06.2024 10:44  Güncelleme: 10:45
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Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçenin ulaşım ağının yenilenmesi noktasında attığı adımlara her geçen gün bir yenisini daha ekliyor.

Karatay Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşların ulaşımlarını daha rahat ve modern bir şekilde sağlayabilmeleri için projelerini bir bir hayata geçiriyor. Planlanan program dahilinde yol çalışmalarını sürdüren belediye bu kapsamda Karaaslan Üzümcü Sokak ve çevresindeki bağlantı yollarında sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri aynı zamanda, ilçe merkezi veya merkeze en uzak mahalle ayrımı yapmaksızın vatandaşların güvenliği ve konforlu ulaşımı için ilçenin birçok yerinde yol yapım, parke ve bordür, onarım ve bakım çalışmalarını da rutin olarak sürdürüyor.

"Karatay'ımızın hem bugününe hem de yarınına hizmet ediyoruz"

Alt yapısı tamamlanan birçok noktada yol yapım, asfaltlama çalışmalarını büyük bir titizlikle devam ettirdiklerini söyleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Karatay'ımızın yarınlarına yaşam standardı yüksek yollar emanet ediyoruz. Karatay'ımızın hem bugününe hem de yarınına hizmet ediyoruz. Hemşehrilerimize hizmet ederken asla yorulmuyoruz, çok çalışıyoruz, emek sarf ediyoruz ve ilçemizin hem bugününe hem de yarınlarına güzel eserler, güzel yollar ve yaşam standardı yüksek yaşam alanları emanet ediyoruz. Asfaltlama çalışmaları, mahalle sakinlerinin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda planlanarak hayata geçiriliyor. Ekiplerimiz bir taraftan sıcak asfalt çalışmalarını yaparken bir taraftan da alt yapı ve tretuvar gibi çalışmalarını sürdürüyor. Bizler vatandaşlarımızın güvenli ve rahat bir ulaşım sağlayabilmesi için tüm ekiplerimizle gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Hedefimiz, mahallelerimizdeki yolları modern ve konforlu hale getirmek" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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